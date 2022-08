Leo Kunnas joutui 16-vuotiaana karuun neuvostovankilaan, mutta raivasi tiensä Viron eduskuntaan: "Voimaa voi vastustaa vain voimalla"

Väkivaltaa ja pilaantunutta ruokaa

Maali on rapissut seinistä. Huoneessa on edelleen rautatangoista hitsattu kerrossänky, jossa nuori Kunnas nukkui. Sellissä on sama lattiaan kiinnitetty pieni pöytä, samat tuolit.

Valo, joka ei koskaan sammunut

Viron on oltava valmis puolustautumaan

– Ukrainassa näkee, että Venäjän armeijassa on se ongelma, että kuria ei ole riittävästi. He eivät pysty suoriutumaan kunnolla.

Kunnas on pitänyt esillä ajatusta siitä, että Viron on oltava valmis mahdolliseen sotaan Venäjän kanssa. Viro on kehittänyt puolustustaan 1990-luvulta lähtien. Siitä huolimatta maanpuolustus on Kunnaksen mukaan vielä riittämättömällä tasolla.