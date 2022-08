Ukrainasta sotaa pakoon tulleiden henkisen avun tarve kasvaa myöhemmin – sairaanhoitaja: "Harva tuo ensikäynnillä esiin"

Ukrainasta sotaa pakoon tulleille on tarjolla henkistä apua, mutta harva sitä vielä pyytää. Pohjalaisista vastaanottokeskuksista kerrotaan, että edelleen keskitytään perusasioihin. Traumojen käsittelyn tarve voi tulla myöhemmin.

Vastaava sairaanhoitaja Nanna Urhonen kohtaa ukrainalaisia työkseen Seinäjoen vastaanottokeskuksessa. Hän sanoo, että enimmäkseen heidän kanssaan käsitellään vielä akuutteja asioita. Sellaisia, jotka liittyvät perustarpeisiin.

– Laitetaan lääkitystä kuntoon tai jatketaan hoitoja, joita on jo kotimaassa aloitettu.

Vielä ei varsinaisiin traumoihin ole päästy käsiksi.

– Hyvin harva tuo ensikäynnillä esiin mitään psyykkistä ongelmaa. Hieman sama kuin suomalaisilla, että sitä ehkä vähän häpeillään, miettii Urhonen.

Paljon riippuu myös siitä, minkälaisilta sota-alueilta ihminen tulee.

– Sellaisista henkilöistä, jotka tulevat vaikkapa Mariupolista ja ovat jossain kellareissa pommisuojassa joutuneet olemaan, huomaa traumatisoitumisen, mutta muuten se ei vielä tule vastaanotossa kunnolla esille.

Yhteistyöllä kiinni ongelmista

Urhonen arvelee, että traumat saattavat puskea päälle vasta sitten, kun ihminen on kotiutunut, saanut arjen pyörimään, koulun, asunnon tai mahdollisesti työn alkuun.

– Sitten kun kokee olevansa turvassa.

Urhonen muistuttaa, että siinä vaiheessa kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten on oltava valppaina.

Mikäli asiakas on itkuinen tai hänellä on toistuvia epäselviä oireita, voi kyse olla psyykkisistä ongelmista. Yhteistyö sosiaalialan työntekijöiden kanssa, muun terveydenhuollon ja myös kouluterveydenhuollon kanssa on tärkeää.

Kouluterveydenhuollon kanssa ongelmiin on ehditty jo puuttuakin.

– Kyllä muutamia on ollut, että on ollut selkeästi traumatisoituneita lapsia, jotka on herättäneet huolta opettajissa tai avustajissa, toteaa Urhonen.

Traumat esiin myöhemmin

Samansuuntaista viestiä kertoo Kokkolan vastaanottokeskuksen johtaja Jarkko Norrena.

Norrena uskoo, että psyykkiset traumat pahenevat ajan mittaan, kun ihmiset kuulevat ja sisäistävät ikäviä uutisia kotimaastaan.

– Traumoja on monenlaisia. Nyt eletään vielä ensivaihetta: ihmiset ovat menettäneet omaisia ja läheisiään, ja ovat huolissaan kadoneista ja muista. Suuret haasteet ovat vielä edessä, mutta vielä eletään sitä ensivaihetta, toteaa Norrena.

Kokkolan vastaanottokeskuksen piirissä on viitisensataa ukrainalaista. Heistä 112 on yksityismajoituksessa ja 85 kuntamallissa. Kuntamallin paikoista 49 sijaitsee Alavieskassa. Alavieskan ukrainalaisista lähes kaikki aikuiset käyvät töissä tai koulussa.

Sijaistraumatisoituminen

Vaasaan alkoi saapua ukrainalaisia heti kun Venäjää hyökkäsi Ukrainaan, Seinäjoen ja Kokkolan vastaanottokeskukset perustettiin myöhemmin kevättalvella. Tämä näkyy hieman myös siinä, että sotaa paenneiden kokemukset saattavat olla erilaisia.

– Meillä näkyy niin sanottu sijaistraumatisoituminen enemmän, koska suuri osa on tullut meille jo helmi-maaliskuussa ja he eivät ehkä ehtineet kokea niin paljon sodan kauhuja paikan päällä. He kokevat niitä nyt enemmän uutisten välityksellä, kertoo Vaasan vastaanottokeskuksen johtaja Pia Pajunurmi.

Sopeutumista auttaa se, että tulijat ovat Euroopasta eli tietävät, miten yhteiskunta täällä toimii. Myös työnteko auttaa sopeutumaan ja työntämään välillä sodan pois ajatuksista.

Vaasan vastaanottokeskuksessa on 700 paikkaa, noin sata henkeä on lisäksi yksityismajoituksessa. Tilanne asiakasmäärien suhteen elää jatkuvasti, kun ihmiset saavat töitä esimerkiksi töitä muualta Suomesta.

Asuntopulmiakin on

Seinäjoen vastaaottokeskuksen listoilla on noin 1 400 ihmistä. Heistä yli 700 on kuntamallin piirissä, vajaat 500 yksityismajoituksessa ja 240 suoraan vastaanottokeskuksen alla.

Kuntamalli tarkoittaa, että kunta huolehtii ukrainalaisten majoituksesta ja läheinen vastaanottokeskus hänen tarvitsemistaan palveluista.

Seinäjoella on huomattu, että tällä hetkellä on liikehdintää yksityismajoituksesta kuntamajoitukseen.

– Kausityöntekijöillä käytössä ollut majoitus ei ehkä sovellu siihen, kun ilmat kylmenevät, tai kausityönantaja ei töiden loputtua tarjoa majoitusta, kertoo Seinäjoen vastaanottokeskuksen johtaja Ari Kokko.

Seinäjoella pulmaksi on noussut sopivien vuokra-asuntojen puute. Kun kaupungissa on muutenkin kova kysyntä asunnoille, vastaanottokeskus ei ole saanut vuokrattua asuntoja haluamaansa määrää.

– Asuntojen määrä kasvaa koko ajan, mutta hitaammin kuin olimme odottaneet, nyt kun vielä esimerkiksi opiskelijat etsivät asuntoja, sanoo Kokko.

