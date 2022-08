Sanna Marin murtui kyyneliin Lahden torilla: "Yhtään työpäivää en ole jättänyt tekemättä – minä otan opiksi"

SDP:n puheenjohtaja kuvaili kyynelsilmin ja ääni sortuen puheessaan, miten hänkin on ihminen. Marin kertoi, kuinka Ukrainan sodan synkkien pilvien keskellä hän on hakenut iloa ja hauskuutta.

– Ja siihen liittyy kaikennäköistä kuvamateriaalia, kaikennäköistä videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä. Mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä, ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä. Se on iloa ja se on elämää.