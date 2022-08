Tiktok-nuoret innostuivat Diana-muodista ja salaliittoteorioista – 25 vuotta sitten kuollut prinsessa ei unohdu

Eikä kyseinen Diana-video ollut mikään poikkeustapaus. Vaikka suuri osa Tiktokin käyttäjistä on sen ikäisiä, etteivät he edes olleet syntyneet Dianan vielä eläessä, on sovellus täynnä prinsessaa käsitteleviä videoita ja tälle omistettuja tilejä.

Hovin toiminta muuttui Dianan kuoleman jälkeen

Diana-salaliittoteoriat löytävät jatkuvasti uutta yleisöä

Jotkut uskovat prinsessan olevan oikeasti yhä elossa ja toiset tämän kuoleman olleen murha. Yksi heistä on 20-vuotias Kraig Hall , jonka salaliittoväitteitä Tiktokissa jakavalla tilillä on lähes 135 000 seuraajaa.

Sarjat ja elokuvat esittelevät Dianan uusille sukupolville

Yksi uusimmista dokumenteista on HBO Maxin The Princess, jonka tekijä Ed Perkins kertoo olleensa Dianan kuollessa julkisesta suremisesta hämmentynyt 11-vuotias.

Uusimpana Hollywood-tuotoksena prinsessan elämästä on kertonut Kristen Stewartin tähdittämä elokuva Spencer. Suoratoistopalvelu Netflixissä Dianan tarinaa on kerrottu suositussa The Crown -sarjassa. Samasta palvelusta löytyy myös tallenne Broadway-ensiesityksensä jälkeen murska-arviot saaneesta Diana: The Musical -musikaalista.