Kuvasitko kotibileissä? Jo se voi olla rikos, mutta älä ainakaan lataa videota someen

Kuvaamisen osalta oleellisinta on kohdehenkilön paikka. Pääsääntöisesti kuvaaminen on sallittua yleisillä paikoilla, kuten kaduilla, toreilla ja kaupoissa. Yksityisasunnoissa, pukuhuoneissa, wc-tiloissa ja yleisöltä suljetuissa tiloissa kuvaamiseen tarvitaan lähtökohtaisesti kuvattavan henkilön lupa.

Some-levityksessä oleellista on laajuus, ei tilin yksityisyys

Marinin juhlinnasta kuvattua materiaalia on alun perin julkaistu sosiaalisessa mediassa tileillä, joiden sisällön näkyvyyttä on rajattu tietylle joukolle.

Rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseen ei sinänsä vaikuta se, onko some-tili yksityinen vai julkinen. Olennaista on, levitetäänkö tietoja tai kuvia lukuisille ihmisille, sanoo Riekkinen.

– Jos on jaettu vain esimerkiksi luvalla pienelle kaveripiirille, välttämättä tällainen ei ole rikos. Mutta jos sama tieto levitetään luvatta isommalle porukalle, se saattaakin olla rikos.

Riekkisen mukaan tekijänoikeuksien kannalta lähtökohta on se, että kuvaajalla on oikeus päättää muun muassa siitä, missä kuvaa tai videota saa levittää. Tekijänoikeuslakiin on kuitenkin kirjattu säännöksiä, joilla pyritään suojaamaan sananvapautta, median toimintaa ja julkista keskustelua.