Liettuassa on maanpaossa valkovenäläinen yliopisto, joka kouluttaa nuoria edistämään demokratiaa – opiskelijoita on yhä vankeina Valko-Venäjällä

Lisäksi Drobkov, 25, on opintojen takia lykännyt asepalvelustaan. Hän ihmetteli, miksi vielä hänen ikäiselleen lähetettiin viime vuonna toistakymmentä kutsuntakirjettä. Kun hyökkäys alkoi, hän ymmärsi.

– He halusivat lisää sotilaita tähän operaatioon, kuolemaan Ukrainan pelloille. He halusivat minut mukaan tappamaan veljeskansaa.

Valkovenäläinen yliopisto on turvapaikka Liettuassa

Valtaosa yli 800:sta opiskelijasta on valkovenäläisiä, mutta myös venäläisiä opiskelijoita on paljon. Sodan alettua ukrainalaisille on tarjottu enemmän opiskelupaikkoja ja stipendejä.