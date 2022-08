Ykkösaamussa Fortumin toimitusjohtaja – mitä haluat kysyä Markus Rauramolta?

Fortumin lähtö Venäjältä takkuaa Putinin ukaasien takia ja Saksassa tytäryhtiö Uniper on joutunut alkuvuoden aikana ongelmiin epäedullisten kaasusopimustensa takia. Uniper kertoi viime viikolla tehneenä alkuvuoden aikana tappiota 12 miljardia euroa ja joka päivä tuo 100 miljoonaa lisää. Uniperin tappiot veivät myös Fortumin tuloksen pakkaselle .

Fortum on ollut Suomen valtiolle ja monelle tavallisellekin sijoittajalle hyvin tuottava kohde. Suomen valtiolle osinkotuottoja on tullut noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Fortum on myös suuri ja tärkeä sähköntuottaja Suomessa. Tämän merkitys korostuu, kun talvesta ennakoidaan ennennäkemättömän vaikeaa sähkön riittävyyden ja kalleuden takia.