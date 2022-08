Kansalaiset vastailevat auliisti kuntien kiinteistöselvityksiin – sen sijaan itse kiinteistöverouudistuksen käsittelyä on lykätty

Kiinteistöverouudistus on ikuisuusprojektin maineessa, mutta nykyisen hallituksen suunnitelma viedä hanke maaliin on silti otettu vakavasti kunnissa. Se on saanut monet kunnat selvittämään viimeistään nyt todellista kiinteistökantaansa, jotta verotus olisi yhdenmukaista.