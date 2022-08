Yle sai uuden tapahtumapäällikön – Jyri Kataja-Rahko: “Meillä on talo täynnä persoonia, joita voimme hyödyntää tapahtumissa”

Tapahtumien kirjo on laaja ja kehittyy koko ajan. Siihen kuuluvat muun muassa Linnan juhlat, Urheilugaala, Nenäpäivä ja Puoli seitsemän -ohjelmakokonaisuus. Pesti alkaa lokakuussa.

– Suomalaisia yhdistäviä tapahtumia on laidasta laitaan. Näen, että kaikki se laajuus, joka Ylestä löytyy, voidaan hyödyntää monella tavalla palvelemaan suomalaisia, Kataja-Rahko sanoo.

Kataja-Rahkolla on pitkä historia Ylessä. Hän on työskennellyt Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan aluetoiminnan päällikkönä lähes kymmenen viime vuotta. Sitä ennen Kataja-Rahko johti YleX:ää. Ura alkoi Jyväskylässä Ylen toimittajana, juontajana ja tuottajana.

Kataja-Rahkolla on kokemusta monenlaisista tapahtumista. Hän on työskennellyt muun muassa YleXPopin, Jyväskylän MM-rallien ja Tangomarkkinoiden parissa. Radio Suomen kuuntelijat saattavat tunnistaa hänet Entisten nuorten sävellahjan juontajana.

Ylen persoonat mukaan tapahtumiin

Uudessa pestissään Kataja-Rahko haluaa tuottaa isoja hetkiä, jotka yhdistävät suomalaisia. Sitä Yle on tehnyt tähänkin asti.

– Ylen tehtävä on toisaalta tuottaa myös yhteiskunnallista arvoa. Reagoida maailmantilanteeseen ja luoda uskoa tulevaisuuteen.

Ylen tapahtumilla on tässä työssä merkittävä asema.

– Ne voivat olla keskusteluja tai toritapahtumia, joissa Yle on läsnä. Tapoja on monia. Meillä on talo täynnä persoonia, joita voimme hyödyntää erilaisissa tapahtumissa.