Kokosimme kesän sateet ja paisteet kartalle, josta voit tutkia oman kuntasi säätä – tänä kesänä rikkoutuu melko varmasti yksi ennätys

Kesä on ollut lämmin ja alueellista vaihtelua etenkin sademäärissä on ollut paljon.

Tämän kesän korkein lämpötila, 32,9 astetta, mitattiin kesäkuun lopussa Porin lentoasemalla . Kuumaa oli myös Utsjoella: 32,5 astetta. Puolestaan keskilämpötila on ollut korkein Kuopion seudulla.

Eniten satoi Seinäjoen Ylistarossa 5. elokuuta, kun päivittäinen sademäärä nousi 90,9 millimetriin. Märkää on ollut Etelä-Pohjanmaalla muutenkin, sillä Karijoella kokonaissademäärä on ollut suurin.

Katso kartasta, millainen kesäsää oli koti- tai mökkipaikkakunnallasi. Kartassa on kerrottu kesä–elokuun keskilämpötila ja sadesumma paikkakunnittain 1. kesäkuuta ja 21. elokuuta väliseltä ajalta. Lisää sääfaktaa kartan jälkeen.

Asteen, pari lämpimämpi

Virallisesti sääkesä päättyy elokuun lopussa, joten silloin vasta tiedetään koko kokonaisuus. Ylen tarkastelujakso osoittaa kuitenkin jo nyt, että tämän kesän keskilämpötila on asteen, pari vertailujaksoa lämpimämpi.

– Alueellisia eroja on, mutta esimerkiksi maan pohjoisosassa on ollut poikkeuksellisen lämmintä, painottuen Lapin itäosaan, Siiskonen sanoo.

– Vertailukaudella Itä-Lapin keskilämpötila on 11–13 astetta, nyt yleisesti 14 tai jopa lähelle 15 astetta.

Meteorologin mukaan 32 astetta mitataan usein kesäisin. Viime kesän 2021 ennätys oli 34 astetta, joka on jo paljon harvinaisempi kuin kesän 2022 lämpötilojen top10. (Lähde: Ilmatieteen laitos)

"Ei ole harvinaista, jos 32 astetta paukkuu"

– Neljänä viime kesänä korkein lämpötila on ollut yli 33 astetta, ja viime kesän korkein oli tasan 34. Ei ole harvinaista, jos 32 astetta paukkuu kesällä.

Kuntakartassa hohkaa punaisimpana Kouvolan seutu, missä on ollut harvinaisen lämmin ja suhteellisen vähäsateinen kesä.

Absoluuttisesti vähiten sadetta on saatu Ahvenanmaalla, mutta Kouvolassa poikkeama pitkän ajan keskiarvosta on suurin.

Keskilämpötilan poikkeama pitkän ajan keskiarvoon on alueella 1,6 astetta. Kuitenkin:

– Tarvitsee mennä vain viime kesään, joka oli huomattavasti lämpimämpi. Nyt Kouvolan keskilämpötila on 18,1 astetta, viime kesänä se olisi ollut 19,4 astetta, Siiskonen sanoo.

Sade-ennätyksestä jäätiin, vaikka märkää oli

Vuorokauden suurimpia sademääriä mitattiin elokuussa ukkos- ja sademyräköiden yhteydessä. Tilaston kärjessä on useita eteläpohjalaiskuntia ja esimerkiksi Oulu. (Lähde: Ilmatieteen laitos)

Elokuun viidentenä päivänä mitattu 90,9 millimetriä on paljon vettä, mutta ei mittausaseman ennätys, sillä vuonna 1967 Pelmaalla mitattiin jopa 120,1 millimetriä vuorokaudessa.

Suomessa vuorokausisademäärän ennätys on 150,8 millimetriä, joka mitattiin Oravaisissa Pohjanmaalla vuonna 2004 (siirryt toiseen palveluun) .

Etelä-Pohjanmaalla on joka tapauksessa satanut tänä kesänä paljon. Vuorokausisademäärän top10-listalla on alueelta viisi mittausasemaa ja Karijoki lähikuntineen on ollut kesän märintä aluetta.