Oppositio Marinin juhlimisesta: Orpon mukaan keskustelu pyörii väärissä asioissa, Essayah vaatii pääministeriltä selvitystä eduskunnalle

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on turhautunut julkisen keskustelun pyörimiseen pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlimisen ympärillä ja kaipaa huomion kiinnittämistä asiakysymyksiin.

– Me emme tiedä hallituksen kantaa niihin isoihin haasteisiin, mitä Suomi kohtaa. Velkaantuminen, energian hinnannousu, mahdollinen energiapula, jatkuva Venäjän sota Ukrainassa ja niin edelleen. Nyt valitettavasti pyöritään ihan eri asioiden ympärillä ja se on isänmaan kannalta huono asia, Orpo sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Kotkassa.

Perussuomalaisten Meri: "Pääministerin olisi nyt pysähdyttävä miettimään"

– Ihmiset ovat peloissaan sähkölaskujen ja sodan takia, mutta pääministeri ilmoitti että hän on lomalla ja julkisuuteen leviää jatkuvasti kuvia bilettämisestä. Hänen pitäisi pysähtyä nyt miettimään, Meri sanoo.

Meren mukaan perussuomalaisissa on käyty keskusteluja epäluottamuslauseen esittämisestä pääministerille, mutta asian suhteen ei ole tehty päätöksiä.

Mahdollisessa luottamusäänestyksessä ratkaisevaa olisi SDP:n hallituskumppaneiden tuki. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on lyönyt Twitterissä painetta (siirryt toiseen palveluun) keskustan suuntaan kysymällä, onko Marinilla edelleen keskustan tuki.

Essayah vaatii selvitystä pääministerin tehtävien hoitamisesta

Essayah esitti vaatimuksensa jo viikonloppuna puoluehallituksen kokouksessa, mutta eilen tiistaina julki tulleiden kuvien jälkeen oppositiojohtajalla on herännyt kysymyksiä myös Kesärannan edustustilojen käytöstä.

– Marin on avannut toimintaansa median kautta kansalaisille, mutta meidän parlamentaarisessa järjestelmässämme eduskunta on se taho, jonka varassa pääministerin luottamus lepää. Pallo on nyt pääministerillä, Essayh sanoo.