"Joko tullaan hulluksi tai sitten lähdetään yläkertaan" – kipukohtauksen aikana Pasi Virtaselle ilmestyi lierihattuinen mies

Ihminen voi kadottaa itsensä neuropaattisessa kivussa

Kun kipu ottaa vallan, aivoissa tapahtuu toiminnallisia muutoksia. Yksi keskeisimmistä on se, että otsalohko, joka on ihmisaivojen nuorin osa, hakeutuu säästöliekille.

– Otsalohkossa on tärkeitä hallintaan ja tietoiseen toimintaan liittyviä prosesseja. Tavallaan ihminen tietää kuka on ja mihin pyrkii otsalohkon avulla, sanoo erikoispsykologi ja kipututkija Tage Orenius .

Radiofrekvenssi- eli RF-hoidoissa selkää piikitetään, ja hermoja lamautetaan radiotaajuusenergialla. Toimenpide on sen verran iso, että Virtanen menee sairaalaan jo edellisenä päivänä. Hoidon jälkeen vasen jalka on pari päivää pois pelistä.

Ikuisesti sinun

“Kipu on mahdollisuus”

Kun Virtanen havahtuu siltä lyhyeltä yöunelta, jonka hän on onnistunut saamaan, Mr. Pain on vierellä odottamassa.

– Väitän että ilman sitä mun elo olis paljon kurjempaa. Siitä on tullut mulle niin kuin kumppani, ja sitä kautta mä oon huomannut, että kipu on mahdollisuus.

– Kivun kautta saa paljon kärsivällisyyttä ja näkee niitä pieniä asioita. Arvomaailma on mennyt ihan uusiksi, ja se on vain ja ainoastaan kivun ansiota.

Kivun kanssa keskustelemista voi harjoitella

Virtasen mukaan Mr. Pain on keino ulkoistaa kipu. Kun ongelmalla on kasvot, tunteenpurkauksetkaan eivät sinkoile niin herkästi väärään osoitteeseen, esimerkiksi puolisoon.

– Ainoa asia, josta me ei Mr. Painin kanssa keskustella on kuolema, koska hänkin tajuaa, että se on sitten game over.