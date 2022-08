Ukrainan itsenäisyyspäivänä Khrystyna Lieskakova ikävöi kotimaansa perinteitä, mutta uskoo vahvasti huomiseen: "Ensi vuonna juhlimme kotona"

Ukrainalainen Khrystyna Lieskakova on keskiviikkoaamuna vastaanottamassa vieraita Ukraina-talossa. Tampereelle tyttärensä kanssa muuttanut Lieskakova on pukeutunut keltaiseen, sinisillä yksityiskohdilla koristelluun vyšyvankaan.

Keltaista ja sinistä päällä

– Puku on keltainen, ja siinä on sydän, lintuja ja kukkia. Se on perinteinen vaatteemme, ja se on tänä päivänä tärkeä meille. Ukrainan lipussa oleva sininen kuvastaa taivasta ja keltainen vehnää, jota maassa on paljon.