Lemmikkikissa lopetettiin omistajan tietämättä, koska sitä luultiin villiksi populaatiokissaksi – laki ei selvennä, kumpi löytökissa on

Pohjois-Savossa Leppävirralla otettiin elokuun alkupuolella kiinni kissa, joka toimitettiin omistajan tietämättä eläinlääkärin luo. Eläinlääkäri lopetti kissan. Tapahtuneesta on jätetty tutkintapyyntö Itä-Suomen poliisille.

Jos eläin on rauhallinen, on sirun lukeminen nopea toimenpide. Joskus populaatioista pyydystetyt villiintyneet kissat käyttäytyvät kuitenkin kuin villieläimet. Tällöin sirun lukeminen voi jäädä vain aikeeksi.

Laki antaa löytöeläimelle suojan 15 vuorokaudeksi

Sey Suomen eläinsuojelun mukaan Suomessa hylätään vuosittain vähintään 20 000 kissaa. Iso osa niistä on niin sanottuja populaatiokissoja, eli ne asuvat usein jonkun rakennuksen pihapiirissä jopa kymmenien kissojen laumoina.

Löytökissojen kohtalo määritellään kahden lain puitteissa. Eläinsuojelulain mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää alueellaan irrallaan tavatuille ja talteen otetuille kissoille tilapäistä hoitoa vähintään 15 päivän ajan. Tämän jälkeen kunnalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Eläinsuojelulaki antaa mahdollisuuden lopettaa eläimen nopeamminkin, jos se on vakavasti sairas tai vahingoittunut, ja kärsii.

– Jos sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta eläintä kohtaan, se saadaan lopettaa, kertoo Ruokaviraston ylitarkastaja Sari Salminen .

Villiintyneisiin kissoihin sovelletaan puolestaan metsästyslakia. Sen mukaan alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva rauhoittamaton eläin.

Kumpikaan laki ei kerro, miten kissan tilannetta tulkitaan

Eläinsuojelulaissa ja metsästyslaissa ei ole tarkemmin määritelty, milloin kissa on villiintynyt ja milloin kyseessä on lemmikki. Sey Suomen eläinsuojelun mukaan löytökissojen jakaminen kahden lain piiriin on ongelmallista.