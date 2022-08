Nasa laukaisee raketin kiertämään kuun – Yhdysvaltain avaruushallinto harjoittelee miehitettyä kuulentoa varten

Raketin laukaisulle on kahden tunnin aikaikkuna, joka alkaa kello 15.33 Suomen aikaa.

Maanantaina taivaalle nouseva kapseli on miehittämätön, mutta vastaavanlaisella laitteella astronautit aikanaan lentäisivät kuun kamaralle. Kyseessä on siis harjoituslento.

Harjoitus on Nasan Artemis-ohjelman (siirryt toiseen palveluun) ensimmäinen osa. Vuonna 2024 on määrä tapahtua miehitetty avaruuslento, eli Artemis II. Kuuhun laskeutuminen on Artemis-ohjelman osa III, joka toteutuu aikaisintaan vuonna 2025, kertoo esimerkiksi Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).