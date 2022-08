Käräjäoikeus: Piia Kattelus-Kilpeläisen erottaminen perussuomalaisista keskeytettävä toistaiseksi

Päätöslauselman mukaan käräjäoikeus kieltää panemasta täytäntöön Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen 4.7. 2022 tekemää päätöstä, jolla Piia Kattelus-Kilpeläinen on erotettu puolueen jäsenyydestä. Jos päätöksen täytäntöönpano on aloitettu, se tulee keskeyttää. Kielto on voimassa, kunnes toisin määrätään.