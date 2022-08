Kipeä tarina mahtavan lohijoen valjastamisesta tehtiin oopperaksi – ”Olen armahtanut isieni sukupolven ja antanut anteeksi”, sanoo idean isä

Mukana esityksessä on myös aimo annos symboliikkaa, kertoo oopperan tuottaja Olli Tiuraniemi .

"Olen armahtanut isieni sukupolven"

Pitkän uran Lapin Yliopiston viestintäpäällikkönä tehnyt Olli Tiuraniemi on työstänyt oopperan tematiikkaa kirjallisissa teoksissaan, muun muassa kirjassaan Mustan joen syke. Dramaturgi Sami Parkkinen kirjoitti kirjan pohjalta saman nimisen teatteriesityksen vuonna 2007.

Kemijoen rannoilla eläneelle Tiuraniemelle aihe on ollut oma selviytymispolku elämässä.

Ooppera on tärkeä solmukohta Tiuraniemen sisäisessä kamppailussa, jonka myötä on löytynyt armo.

Vallankäyttö on aina ajankohtaista

Yhdelle Suomen tunnetuimmista ooppera-ja teatteriohjaajista Erik Söderblomille Karvalakkiooppera on innostava projekti.

– Tämä on harvinainen musiikkiteatteri teos, koska se on poliittisesti ajankohtainen. Yleensä oopperat elävät menneissä ajoissa, joiden yhteiskunnallinen merkitys on laimentunut, Söderblom sanoo.