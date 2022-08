Maakuntien demaripomot seuraavat kohuja pettyneinä, luottamus Mariniin säilynyt

Osa piirijohtajista on pettyneitä siihen, että tämä ei ollut ensimmäinen juhlintaan liittyvä julkinen kohu Marinin ympärillä. Osa heistä myös ajattelee, että tällaiset kohut voivat syödä pitkällä aikavälillä pääministerin ja puheenjohtajan uskottavuutta.

Marin saa piirijohtajilta kuitenkin tuen niin puolueen puheenjohtajana kuin pääministerinä. He myös arvioivat, että Marinilla on puolueen kannattajien tuki taustallaan.

Valtaosa tavoitetuista piirijohtajista sanoo suoraan, että huomion kiinnittyminen juhlintaan on valitettavaa.

Puolueessa on Räsäsen tulkinnan mukaan vahva luottamus Mariniin. Osa ihmisistä kuitenkin on jo alkanut miettiä, miten kohut vaikuttavat ensi kevään eduskuntavaaleihin, joihin on noin seitsemän kuukautta aikaa.