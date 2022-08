Rajavaltuutettu tapasi venäläisen kollegansa ensimmäisen kerran yli kahteen vuoteen: "Hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä"

Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu, eversti Vesa Blomqvist on tavannut venäläisen kollegansa, Viipurin alueen rajavaltuutun ensimmäisen kerran kahteen ja puoleen vuoteen saman pöydän äärellä.

– Hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä on tapaaminen käyty. Suurimpaan osaan asioista on jo ratkaisu löydetty, kuten meidän rajavaltuutettujen tulee löytääkin, kertoo eversti Vesa Blomqvist.

– On aina eri tilanne nähdä kasvokkain, nähdä ilmeet ja eleet. Pystymme keskustelemaan asioista laajemmin ja helpommin. On iso ero, kun pääsee tapaamaan kasvokkain.

Eversti Vesa Blomqvist on paitsi Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu myös Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja. Arkistokuva.

Vesa Blomqvist kertoo, että tapaamisen asialistalla olivat muun muassa maiden välisellä rajalla sattuneet kaksi rajatapahtumaa eli käytännössä tapaukset, joissa ihminen on luvatta ylittänyt rajan .

Satoja maahanpyrkijöitä kiinni

Venäjältä yrittää jatkuvasti pyrkiä Suomeen henkilöitä ilman asianmukaisia asiakirjoja tai jopa suoraan metsän läpi. Tämä ei Blomqvistin mukaan ole uusi asia, sillä maahanpyrkijöitä on ollut jatkuvasti viime vuosien ja vuosikymmenten aikana .

Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu, eversti Vesa Blomqvist kertoo, että tämänkin vuoden aikana venäläiset rajavartijat ovat ottaneet kiinni satoja henkilöitä, joiden he ovat epäilleet pyrkivän laittomasti Suomeen.

– Korona-aikanakin Viipurin alueen rajavaltuutettu on ilmoittanut, että he ovat joko aivan rajan pinnassa tai sisämaassa estäneet potentiaalisia laittomia rajanylittäjiä tulemasta Suomeen. Venäjän puolella on ihan hyvää työtä entiseen tapaan tehty, sanoo rajavaltuutettu Vesa Blomqvist.