Syyttäjä: Helsingin Sanomien toimittajat tiesivät mahdollisesta rikosvastuusta ennen kuin julkaisivat tietoa sotilastiedustelun asiakirjoista

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut kolmen Helsingin Sanomien toimittajan syytteiden käsittely. Syyttäjän mukaan toimittajat syyllistyivät turvallisuussalaisuuden paljastamiseen, kun lehti julkaisi joulukuussa 2017 jutun Puolustusvoimien Tikkakoskella sijaitsevasta Viestikoekeskuksesta.

– Kaikki syytteet on kiistetty perusteiltaan, Kotiranta sanoo.

Hänen mukaansa oikeudenkäynnissä tullaan punnitsemaan muun muassa salassapidon perusteita eli sitä, oliko salaiseksi leimatuissa asiakirjoissa sellaista tietoa, jonka salassapito on perusteltua.

– Lähdemme siitä, että kaikki jutussa julkaistu tieto on ollut julkisesti saatavilla.

Oikeudenkäynti on vain osittain julkinen. Käräjäoikeus on määrännyt salassa pidettäväksi esimerkiksi kirjallista todistelua, joka liittyy puolustusvoimien salassa pidettäviin asiakirjoihin.

Osa epäiltynä olleista välttyi syytteiltä

Syytteitä alettiin käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa torstaiaamuna valmisteluistunnossa, jonka tarkoituksena on helpottaa tulevaa pääkäsittelyä. Pääkäsittelyn on määrä alkaa 29. syyskuuta. Vastaajat eivät ole paikalla käräjäoikeudessa torstaina vaan vasta pääkäsittelyssä.

Tiedot päätyivät Helsingin Sanomille ehkä jo 2014

Torstaina alkaneessa oikeudenkäynnissä ei ratkaista sitä, miten puolustusvoimien salassa pidettävät tiedot ovat päätyneet Helsingin Sanomille. Sen selvittämiseksi on meneillään toinen esitutkinta.

Alafuzoffia on epäilty tiedon vuotamisesta, mutta asian tutkinta on yhä kesken. Alafuzoff on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Helsingin Sanomien toimittajien ei epäillä hankkineen tietoa lainvastaisesti.