Helsingissä nähdään Boris Charmatzin poikkeuksellinen tanssiteos: “En itse asiassa tiedä, mitä haluan kertoa sillä”

Koreografi Boris Charmatzin tanssitaide on laajasti esillä Helsingin juhlaviikoilla. Hän luotsaa tätä nykyä Pina Bauschin perustamaa Tanztheater Wuppertalia, jonka tulevat esitykset Tanssin talossa myytiin loppuun parissa viikossa.

Boris Charmatz, 49, kuvailee oloaan raukeaksi ennen haastattelua. Hän on tulossa siihen suoraan hierojalta. Charmatz on esittänyt Tanssin talossa edellisenä iltana soolon SOMNOLE, joka syntyi ensimmäisen koronapandemiaan liittyvän sulun aikana Ranskassa vuonna 2020. Soolossa tanssitaiteilija säestää itseään viheltämällä, tunnelman on tarkoitus viedä katsojat unen ja valveen rajamaille.

Ranskassa syntynyt Charmatz on noussut yhdeksi Euroopan seuratuimmista koreografeista. Hänet tunnetaan erityisesti Keski-Euroopassa, jossa Charmatz on tanssittanut tuhansia kansalaisia omissa julkisissa projekteissaan.

Charmatz on tehnyt tanssiteoksen Pariisin vanhaan oopperaan. Siellä esitys pidettiin näyttämön sijaan legendaarisen rakennuksen mahtipontisessa portaikoissa ja kullatussa lämpiössä. Lontoon modernin taiteen museoon (Tate Modern) Charmatz kutsui kansalaiset mukaan ja kysyi, mitä jos Tate Modern olisi Tanssin museo?

Hän on tanssittanut ihmisiä myös Berliinin käytöstä poistetun Tempelhofin lentokentän entisessä hangaarissa. Kolmen vartin lämmittelyn jälkeen yleisö on saanut päättää, haluavatko he jatkaa mukana yleisönä vai esiintyjinä.

Dancer’s Day nimellä kulkeva projekti toteutetaan myös Helsingin juhlaviikoilla. Kuuden tunnin sessio huipentuu Tanssin talon teknobileisiin. Reivit panee kasaan dj Rebeka Warrior.

Osallistavien, massiivisten tanssiteosten sarja alkoi Rennesissä Pohjois-Ranskassa reilu viisi vuotta sitten. Charmatz kehitti Fous de danse, Hulluna tanssiin -konseptin, jossa ammattitanssijat ja kansalaiset kohtaavat livenä.

– Rennesissä on suuri aukio, josta kaupunkilaiset eivät pidä. Se on autio. Päätimme tehdä sinne julkisen teoksen, jossa ammattitanssijat sekoittuivat amatööreihin. Tyylilajit vaihtelivat kansantanssista hiphopiin ja omaan liikekieleeni. Tapahtumasta tuli valtavan suosittu, Charmatz sanoo.

Projekti toteutettiin kolme kertaa, ja paikalle tuli yhteensä 16 000 ihmistä.

– Rakastan tanssimista teatterissa, kuten täällä. Tanssin talo on valtava voimavara Helsingille, Charmatz toteaa.

Tanssin potentiaalisen yleisön tavoittaa kuitenkin helpommin instituutioiden ulkopuolelta.

– Pidän myös siitä, että ihmiset voivat seurata tanssia ilmaiseksi julkisissa tiloissa ja liittyä mukaan tanssimaan.

Hän puhuu myös peloista, jotka saattavat liittyä julkisiin tiloihin. Yhdessä tekemisellä voi olla niihin myönteinen vaikutus.

– Tanssin avulla voimme hälventää näitä pelkoja yhdessä.

Charmatz houkutteli kansalaiset tanssimaan Lontoon modernin taiteen museoon Tate Moderniin vuonna 2015. Kuva: Tate, 2015 Brotherton Lock

Liikkeen vyöry saavutti Helsingin

Charmatz aloitti viime viikolla Tanztheater Wuppertalin uutena taiteellisena johtajana Saksassa. Tanztheater Wuppertal vaalii koreografi Pina Bauschin (1940–2009) perintöä. Bausch oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä koreografeista, joka uudisti voimakkaasti tanssitaidetta. Hänen vaikutuksensa näkyy yhä nykytanssissa.

Ryhmä tulee marraskuussa Helsinkiin teoksella Vollmond (Täysikuu), Tanssin talon esitykset myytiin loppuun kahdessa viikossa. 1970-luvun alkupuolella perustetun ryhmän luotsaaminen on tanssin maailmassa tehtävä, jota seurataan tarkasti. Tanztheater Wuppertal on tehnyt vain muutaman uuden teoksen Bauschin kuoleman jälkeen, ja ryhmää pidetään koskemattomana.

– Ensimmäinen vuosi on oppimista. Miten ryhmä työskentelee, ja mitä he haluavat, Charmatz sanoo.

Tanztheater Wuppertalin tuleva ohjelmisto oli jo lyöty lukkoon ensi kevääseen asti, kun Charmatz aloitti ryhmän taiteellisena johtajana. Hän puolestaan kiertää vielä omien teosten kanssa tänä syksynä ja ensi keväänä.

Charmatz on Tanztheater Wuppertalin uusi taiteellinen johtaja. Ryhmä tulee Helsinkiin marraskuussa teoksella Vollmond (kuva). Kuva: Laurent Philippe

Charmatzin ja Tanztheater Wuppertalin ensimmäinen yhteinen teos saa kantaesityksensä syyskuussa 2023.

– Tanztheater Wuppertal tulee aina olemaan yhtä kuin Pina Bausch, mutta samaan aikaan ryhmän tanssijat, kehot ja yhteiskunta muuttuvat. Teokset näyttäytyvät eri kontekstissa kuin ennen. Miehen ja naisen välinen kitka on Bauschin teosten ytimessä, mutta nykypäivän mies ja nainen eivät ole enää sama asia kuin 1970-luvulla.

Charmatz viittaa sukupuolten moninaisuuteen.

– On paljon ihmisiä, jotka eivät koe olevansa miehiä tai naisia. Sukupuoli ja seksuaalisuus muuttuvat. Ryhmässä on esimerkiksi brasilialainen tanssija, joka on transnainen. Mihin hän sijoittuu näissä Pina Bauschin teoksissa, Charmatz kysyy.

Hän vakuuttaa, että Bauschin teoksia esitetään tekijää kunnioittaen myös jatkossa, mutta ehkä hieman erilaisesta näkökulmasta.

– Olen varma, että ihmiset näkevät muutoksen. Bauschin teoksia esitetään ehkä hieman eri tavalla kuin ennen, mutta taiteellisen perinnön jatkuvuus on kaiken ytimessä, Charmatz sanoo.

Helsingin juhlaviikoilla vieraileva Charmatz on tehnyt oodin tanssin katoavaisuudelle. 10 000 Gestures (10 000 elettä) on tunnin mittainen teos, jossa ei toisteta yhtään liikettä. Sitä on kuvailtu liikkeen vyöryksi, ja siltä se todella näyttää videolla. Lavalla on 25 tanssijaa, ja edessä tunnin mittainen liikkeellinen sekasorto. Musiikkina soi Mozartin Requiem.

– Itse asiassa en tiedä, mitä haluan kertoa tällä teoksella. Sillä siinä on lopulta 10 000 asiaa ja elettä. Se on kuin liikkeen myräkkä, Charmatz sanoo ja hymyilee.