Olkiluodon, Ruotsin ja säiden armoilla – nämä kolme riskiä ratkaisevat, sammuvatko sähköt ensi talvena

Valojen sammuttelu on ensi talvena entistäkin tarpeellisempaa puuhaa.

Sähköstä on jo nyt pulaa. Tilanne kärjistyy, kun säät kylmenevät. Valtakunnan sähkönjakelusta vastaava Fingrid on jo varoittanut mahdollisista sähkökatkoista.

Se, riittääkö sähköä kaikille talven yli, on kiinni Olkiluodon uudesta ydinvoimalasta, Ruotsin sähköntuotannosta ja säistä.

1. Käynnistyykö Olkiluoto joulukuussa?

Olkiluodon kolmannen voimalaitoksen valmistumista on odotettu jo yli kymmenen vuotta. Ensi talvena lisäsähkö olisi tarpeen enemmän kuin koskaan.

Nyt tilanne on täpärä.

Ydinvoimayhtiö TVO on kertonut, että voimala käynnistyy täydellä teholla vasta joulukuussa. Se on aivan viimeinen hetki ennen ankarimpia talvisäitä ja suurimman sähkön tarpeen aikaa.

Olkiluodon uusin viivästyminen merkitsee sitä, että sähköstä on yhä suurempi pula.

Sähköpulan uhka on suurimmillaan niin sanotun huippukulutuksen eli kylminä pakkaspäivinä.

Nyt Olkiluodon ja Ruotsin sähkön saatavuus on epävarmaa.

2. Saammeko tuulisen ja harmaan talven?

Simon Sarvisuolle on valmistunut tuulivoimala. Mitä enemmän tuulee, sitä enemmän syntyy sähköä. Ja päinvastoin.

Tuulivoimaa on Suomessa jo paljon. Tuulivoiman potentiaali tuottaa sähköä vastaa jo useaa ydinvoimalaa. Se on päästötöntä kotimaista sähköä, mutta sähkön riittävyys on yhä riippuvaisempaa säästä.