Tunnettu paikallispoliitikko ja festivaalijärjestäjä Tommi Mäki kiistää vaikuttaneensa Vaasan kaupungin kaavoitukseen – kilpailevan yrityksen suunnitelmat jäissä

Sebastian Sahlberg ja Robert Lundström katsovat, että yrittäjä Tommi Mäki käyttää liike-elämässä hyväkseen valtaansa päättäjänä

Vaasalainen kaupunginvaltuutettu, yrittäjä Tommi Mäki on yrittänyt vaikuttaa kaupungin kaavoitusviranomaisen päätöksiin, jotta kilpailevan yrityksen toiminta viivästyy tai ei pääse alkamaan ollenkaan. Mäki kiistää tämän.

Vaikuttamisyritys liittyy Vaasan yliopiston rantaan suunniteltuun ravintolahankkeeseen. Hankkeen yrittäjät Sebastian Sahlberg, Robert Lundström, Martti Sahala ja Veli-Pekka Hannula eivät halua enää hyssytellä Mäen käytöstä.

– Se on niin härskiä se valta-aseman väärinkäyttö, Sahlberg puuskahtaa.

Nelikon ei ollut helppo tuoda kertomaansa asiaa julki. Useiden festivaalien järjestäjänä tunnettu ja muun muassa sähköpotkulaudat Vaasaan tuonut Mäki on suosittu, hyväntekijän maineessa oleva yrittäjä kaupungissa.

Lisäksi hän toimii Vaasan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana ja Rannikko-Pohjanmaan yrittäjissä varapuheenjohtajana.

Viime vuoden kuntavaaleissa Mäki oli kokoomuksen ääniharava Vaasassa.

Mistä oikein on kyse?

Miesten perustama yhtiö Wasa Marina sai kesäkuussa Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnalta luvan rakentaa lähes 500-neliöisen, kaksikerroksisen makasiinirakennuksen yliopiston kampusalueen rantaan.

Rakentamisen piti alkaa elokuussa.

Vaasalaisyrittäjien suunnitelmissa on rakentaa ravintolakokonaisuus Vaasan yliopiston kampusalueen rantaan. Kuva: NAC arkkitehdit

Yrittäjillä on huikeita suunnitelmia yliopiston alueelle: on ravintolaa, kokoushuoneita, saunatiloja ja uimapaikka, joka on auki myös talvisin. Kesällä kävijät voivat istua ravintolan terassilla nauttimassa esiintymislavan ohjelmasta ja vanhaan makasiinirakennukseen kunnostettavan kesäkeittiön antimista. Saariston veneilijöille on tulossa muun muassa pesuripalveluja, pyykinpesumahdollisuuksia ja ruokakassipalvelua.

Kokonaisuutta on nelikon mukaan hiottu pitkään, useita vuosia, ja alueen tarpeita mietitty ja neuvoteltu yli vuoden ajan yhdessä yliopiston, museon sekä rakennuslautakunnan kanssa.

Konsepti on samantapainen kuin parin kilometrin päähän Vaasan Sisäsatamaan rakenteilla oleva Saunaravintola Meri, jossa Tommi Mäen yritys on mukana.

Vaasan yliopisto tiedotti ranta-alueelleen suunnitellusta ravintolahankkeesta (siirryt toiseen palveluun)ensimmäisen kerran 1. huhtikuuta.

Silloin myös Mäki sai tietää asiasta.

– Sen jälkeen alkoivat oudot yhteydenotot, Sahlberg kertoo.

Mäki toivoi kilpailijan perääntyvän

Mäki soitti ja viestitteli jokaiselle neljälle yrittäjälle. Yle on nähnyt osan viesteistä.

– Vaasa ei ole Helsinki tai Miami. Ei ole järkevää kaavoittaa kahta flagshipiä (lippulaivaa) samaan aikaan samalle toimialalle, Mäki kirjoitti.

Muidenkin yhteydenottojen viesti oli yrittäjien mukaan aina sama:.

– Että oletteko nyt varmasti miettineet, kannattaako teidän lähteä tähän hankkeeseen. Että vielä pystytään tekemään muutoksia, jos päätätte jatkaa. Mutta hänen projektiaan on vaikea muuttaa, koska hänellä on jo kaikki valmiina.

Pian yliopiston tiedotteen jälkeen ravintolahankkeen vaatima asemakaavan poikkeamislupa oli tulossa kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi 6. huhtikuuta. Poikkeamislupaa haki yliopiston ja Vaasan kaupungin yhteinen yhtiö Vaasan Merikampus.

Kaupungin rakennustarkastaja Paula Frank kertoo, että ravintolahankkeen julkitulon jälkeen Tommi Mäki oli myös häneen yhteydessä. Frank on puhunut hänen kanssaan myös puhelimitse.

Päivää ennen rakennuslautakunnan kokousta Mäki lähetti poikkeamislupahakemusta esittelevälle rakennustarkastajalle ja lautakunnan jäsenille kirjeen. Frank luovutti kirjeen Ylelle, sillä virkamiehelle lähetetty kirje katsotaan julkiseksi asiakirjaksi.

Tommi Mäen allekirjoittama kirje Vaasan rakennustarkastajalle sekä rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Mäki kiistää lähettäneensä sähköpostia itse. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Kirjeessä Mäki esittää muun muassa ukaasin: Mikäli rakennuslautakunta myöntää kilpailijan ravintolahankkeelle poikkeamisluvan, Mäen yritys todennäköisesti valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen.

“Sisäsataman hankkeessa on tehty tarkka kilpailuanalyysi ja laskettu, että vastaavaa kokonaisuutta ei alueella arviolta 5–6 vuoden aikana olisi”, Mäki kirjoittaa.

Kirjeen sisältö on miltei sama kuin Mäen yhtiökumppani Valtteri Taipaluksen myöhemmin kesäkuussa tekemä valitus Vaasan hallinto-oikeudelle.

Osa lauseista on täysin identtisiä, vaikka Taipalus vakuutti Vasabladetin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) elokuun alussa, että Tommi Mäki ei ole ollut tietoinen hänen tekemästään valituksesta hallinto-oikeuteen.

“Rakennuslautakunta ei voi miettiä, tuntuuko tämä kivalta”

Paula Frank muistuttaa, että rakennusvalvonta on itsenäisesti toimiva lupaviranomainen. Kaupunginvaltuustolla tai -hallituksella ei ole päätöksiin mitään otto-oikeutta.

– Lupaviranomaisena katsomme vain, onko hakijalla oikeus hakea lupaa, ovatko lupapiirustukset asialliset ja täyttävätkö ne rakennuslain edellytykset. Silloin lupa tulee myöntää.

Yliopiston ravintolahankkeessa luvan myöntäjä on rakennuslautakunta.

– Lautakunta ei voi alkaa miettiä, onko tämä reilua tai tuntuuko tämä meistä kivalta. Päätös ei saa pohjautua mihinkään sellaiseen, Frank sanoo.

Vaasan rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Johan Ångerman (r.) vahvistaa Mäen lähettäneen lautakunnalle kyseisen kirjeen.

Ångerman kertoo kokeneensa sen vaikuttamisyrityksenä. Lautakunnan päätökseen kirjeellä ei ollut hänen mukaansa vaikutusta.

Mäen kihlattu Sari Somppi (r.) istuu rakennuslautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana. Ylen saamien tietojen mukaan Somppi on yhteisöjääviyden takia poistunut kokouksesta siksi ajaksi, kun lautakunnassa on käsitelty hankkeen poikkeamislupaa.

Mäki kritisoi kilpailutuksen puutetta

Kirjeessään lautakunnalle ja rakennustarkastajalle Tommi Mäki kyseenalaistaa sitä, että ravintolahanketta ei ole kilpailutettu eikä siitä ole ollut suunnittelukilpailua, kuten heidän hankkeessaan kaupungin Sisäsatamassa.

Hän kritisoi sitäkin, että asemakaavasta poikkeaminen antaa kilpailevalle yritykselle mahdollisuuden rakentaa maa-alueelle toisin kuin he joutuvat rakentamaan kelluvan Saunaravintola Meri -rakennelman meren päälle. Se on Mäen mukaan 40 prosenttia kalliimpaa kuin maalle rakentaminen.

Mäen mukaan on myös järkyttävää, että yliopiston ravintolahankkeesta ei ole hiiskuttu sanaakaan ennen huhtikuuta.

Sama kritiikki tuotiin esiin Mäen yhtiökumppanin Valtteri Taipaluksen allekirjoittamassa hallinto-oikeuden valituksessa.

Hankkeen laillisuus on varmistettu ulkopuoliselta asiantuntijalta. Samu Leskinen, Vaasan yliopiston lakiasioista vastaava johtaja

Vaasan yliopistolla ollaan varmoja, että kampusrantaan suunnitellun ravintolahankkeen kanssa on menetelty lain ja pykälien mukaan.

Yliopiston lakiasioista vastaava johtaja Samu Leskinen kertoo, että tällaisten hankkeiden kanssa voidaan menetellä kahdella tavalla.

Hanke voidaan valtiontukisäännösten mukaisesti joko kilpailuttaa tai valmistelua tehdä tietyn toimijan kanssa. Siinä tapauksessa on vain varmistettava se, että sopimukset ovat markkinaehtoisia.

– Näitä kahta toimintamallia käytetään yleisesti. Tontin ja rakennuksen omistaja päättää, kummalla mallilla mennään.

Leskisen mukaan asia on varmistettu hankkeen alkuvaiheessa myös ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Yliopisto: Ei ole valmisteltu salassa

Yliopisto on neuvotellut kampusrannan ravintolatoiminnasta ainoastaan Wasa Marinen kanssa.

Hankkeessa mukana ollut yliopiston talousjohtaja Harri Salmela ei koe, että asiaa olisi valmisteltu salassa.

– Sitä on tuotu julkisuuteen sitä mukaa kun se on ollut sopimusteknisesti mahdollista.

Salmela kehuu, kuinka pitkälle valmisteltuja yrittäjien suunnitelmat olivat siinä vaiheessa, kun he olivat yliopistoon yhteydessä. Oli liiketoimintasuunnitelmaa, oli mallinnuskuvia, jopa animaatiota.

– Se istui niin kovin hyvin ajatuksiimme siitä, millaista potentiaalia rannassa on ja toisaalta siitä näki, että siihen oli käytetty aikaa ja vaivaa, ja sitä oli pohdittu monelta kantilta.

Myös Tommi Mäki oli yliopistoon yhteydessä sen jälkeen kun tieto ravintolahankkeesta tuli huhtikuussa julki.

–Hän on osoittanut kiinnostuksensa osallistua hankkeeseen jollain tavalla. Meidän suuntaan se on ollut lähinnä tunnustelua ja alustavaa keskustelua, Salmela luonnehtii.

Yrittäjät Veli-Pekka Hannula, Martti Sahala, Sebastian Sahlberg ja Robert Lundström toivovat, että yrittäminen olisi kaikille mahdollista Vaasassa. Yliopistonrantaan suunniteltu ravintolakokonaisuuden rakentaminen on nyt jäissä hallinto-oikeuden valitusten takia. Kuva: Jarkko Heikkinen / YLE

Viivästyminen tulee kalliiksi

Tällä hetkellä Yliopistorannan ravintolahanke on pysähdyksissä.

Yrittäjät Sebastian Sahlberg, Robert Lundström, Martti Sahala ja Veli-Pekka Hannula arvioivat, että hallinto-oikeuden valitusten aiheuttama viivästys maksaa heille ainakin vuoden liikevaihdon – noin kolme miljoonaa euroa.

Tähän mennessä he ovat käyttäneet noin satatuhatta euroa rakennusluvan vaatimiin suunnitelmiin, jotta rakentaminen voi alkaa heti, kun luvat ovat lainvoimaiset.

Yli 2,5 miljoonan euron rakennushanke odottaa vain lähtölaukausta.

– Myös rakennusyhtiö joutuu varaamaan tähän resursseja, koska he ovat sitoutuneet rakentamaan tämän, Lundström huomauttaa.

Valmistuessaan ravintolakokonaisuus tuo työtä yrittäjien mukaan 20–30 ihmiselle. Lisäksi toiminta työllistää alihankkijoita eli leipomoita ja raaka-aineiden toimittajia.

Lundström tietää, että uuden yrityksen aloittaminen on usein kallista.

– Teemme tätä puhtaasti omilla säästöillämme. Yrittäjän riskin pitäisi perustua kuitenkin liiketoimintaan, ei siihen, että valtuuston jäsenet alkavat kyräillä taustalla ja vaikuttaa lautakuntiin epäasiallisesti.

Yrittäjien ei pitäisi kampittaa toisiaan

Veli-Pekka Hannula huomauttaa, että kaupunginvaltuutettuna Tommi Mäki on mukana päättämässä kaupungin strategiasta, kuten rantojen kehittämisestä.

Mäellä itsellään on ranta-alueella monenlaista toimintaa, muun muassa useita ravintoloita.

– Ja sitten hän on laittamassa muille tikkuja pinnojen väliin. Se ei ole moraalisesti oikein, Hannula sanoo.

Mäki toimii myös Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien varapuheenjohtajana.

Entä jos joku pitserioista sanoisi, että kaupungissa ei saa olla kuin yksi pitseria. Martti Sahala, yrittäjä

Martti Sahalan mielestä yrittäjien ei pitäisi hankaloittaa toistensa tekemistä. Yhteistyöstä on yleensä hyötyä myös kilpaileville yrityksille.

Esimerkkinä nelikko mainitsee kahviloiden rivistön Hovioikeudenpuistikolla Vaasan keskustassa ja rannassa olevat ruokaravintolat. Ne imevät asiakkaita kukin omalla konseptillaan.

– Entä jos joku pitserioista sanoisi, että kaupungissa ei saa olla kuin yksi pitseria. Mitä siitä tulisi, Sahala hymähtää.

Moni haluaisi puhua, mutta ei uskalla

Robert Lundström sanoo, että Mäen ympärille on muodostunut verkosto, joka ajaa asioita hänen pussiinsa. Kilpailu ei ole enää tervettä eikä rehtiä.

– Hän on luonut ilmapiirin, jossa ei tiedä, kenelle uskaltaa puhua.

Nelikko haluaa tuoda kokemansa julki, jotta tilanne kaupungissa muuttuisi ja kaikilla olisi tasapuolinen mahdollisuus yrittää. Heidän mukaansa kilpailevaan toimintaan on kohdistunut hankaluuksia erityisesti niillä toimialoilla, joilla Mäki toimii.

Yle on haastatellut myös viittä muuta yrittäjää, jotka ovat kohdanneet kyseenalaista käytöstä Mäeltä. He kertovat kokemastaan vain anonyymisti, sillä he eivät halua vaarantaa omia bisneksiään.

Haastateltuihin kuuluu Mäen kilpailija sekä yhteistyössä ja muilla tavoin Mäkeen yhteydessä olleita yrittäjiä.

Kaikki kehuvat Mäen järjestämiä tapahtumia ja yritteliäisyyttä, mutta oudoksuvat hänen oman etunsa tavoittelua ja muiden yrittäjien kampittamista vallankäyttäjän eli kaupunginvaltuutetun asemassa.

Yrittäjien puheissa toistuvat sanat häikäilemätön ja moraaliton.

– Mäen käytös ylittää normaalit bisneselämän kirjoittamattomat säännöt, summaa yksi haastatelluista.

Yrittäjien henkilöllisyyden suojelemiseksi Yle ei kerro, millaisista tapauksista on kyse.

Mäki: Olen jäävännyt itseni kaikesta

Tommi Mäki pitää yrittäjien kritiikkiä ikävänä.

– Jäävään aina itseni ja pidän oikean hatun päässä, missä tilanteessa ollaankaan. Eli kun ollaan päättämässä asioista, jossa olen mahdollisesti mukana, jäävään itseni. Tämä ei ole helppoa, kun toimitaan aktiivisena yrittäjänä. Myös viestin vastaanottajan pitää ymmärtää, milloin toimin yrittäjänä ja milloin toimin valtuutettuna. Tässä keississä olen toiminut täysin yrittäjän hattu päässä.

Millaista vaikutusta halusit, että sähköpostilla olisi ollut lautakunnan tai rakennusvalvojan päätöksiin?

– Ehkä sellaista harkintaa siitä, että nähdään kokonaiskuva. Se on tärkeää, kun yrittäjänä kommentoin. Että tiedetään kokonaiskuva ja kaikki faktat, tämä oli ehkä se ajatus.

Kirjeen voi tulkita myös vaikuttamisyritykseksi. Onko mielestäsi oikein, että kaupunginvaltuutettuna yrität vaikuttaa lupaviranomaisten päätöksiin, varsinkin, kun ne koskevat kilpailevaa yritystoimintaa?

– Siinä kirjeessä on tärkeää faktaa, joka on hyvä tietää. Minulla on tässä asiassa täysin yrittäjän hattu päässä. Koin, että siinä ei oltu menty ihan tasa-arvoisesti.

Mutta et koe, että olisit mitenkään jäävi ajatellen asemaasi kaupunginvaltuutettuna ja valtuuston varapuheenjohtajana?

– En ole osallistunut päätöksentekoon. En ole osallistunut yhteenkään kokoukseen enkä ole siellä rakennuspuolella, jossa tällaisia asioita käsitellään.

Sähköpostin sisältö on lähes sama kuin yhtiökumppanisi Valtteri Taipaluksen allekirjoittama valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Osa lauseista on lähes identtisiä. Olitko mukana tekemässä valitusta?

– En liity millään tavalla tähän valitukseen. Kyseiset henkilöt ovat itse tehneet asiassa päätöksen ja koonneet tietoa tähän.

Miten selität, että sähköposti ja valitus ovat niin samankaltaisia?

– Henkilö on saanut sen meikäläiseltä. En tiedä, kuinka tarkasti hän on sen liittänyt siihen vai onko liitteeksi laitettu. Voi olla, että hän on käyttänyt tätä lautakunnalle lähettämääni viestiä, mahdollisesti.

Väität siis, ettet ole tietoinen tästä valituksesta tai sen sisällöstä?

– Meikäläisellä se menee niin, että tällaisessa tapauksessa kerron faktoja ja se jää siihen. Jos muut henkilöt käyttävät yksityishenkilöinä näitä esittämiäni faktoja, se on heidän asiansa.

Haastattelun jälkeen tilanne muuttui

Heti haastattelun jälkeen Mäki soittaa kahdesti ja kiistää lähettäneensä sähköpostin rakennustarkastajalle tai rakennuslautakunnalle itse. Hän kertoo, ettei ole ollut asian kanssa millään tavalla tekemisissä.

Mäen mukaan kirjeen on lähettänyt hänen yhtiökumppaninsa Valtteri Taipalus, ja kyse on jonkinlaisesta teknisestä virheestä, jonka vuoksi sähköposti on lähtenyt Mäen nimissä.

– Virhe on tapahtunut tuossa lähetysvaiheessa. Korostan vielä, että olen itse ollut hyvin tarkka siitä, miten olen asiassa toiminut ja jäävännyt itseni täysin sivuun.

Toisella kerralla soittaessaan Mäki toteaa jutunteon olevan hänen jahtaamistaan ja maalittamistaan.

Muutamaa tuntia myöhemmin Valtteri Taipalus lähetti Ylelle sähköpostia, jossa hän kertoo asiaa pohdittuaan peruvansa valituksen hallinto-oikeudesta.

Noin puoli tuntia sen jälkeen Tommi Mäki lähetti sähköpostia. Mäen mukaan asiassa oli tullut "aika paljon päivitystä, joka vaikuttaa jutun sisältöön".

Näillä soitoilla ja viesteillä ei ollut vaikutusta jutun sisältöön tai sen julkaisuun.