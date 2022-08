Mediatutkija pääministeri Marinista: "Kysymys sukupuolesta ei typisty siihen, olisiko miespoliitikkoa kohdeltu samoin"

Tutkijat pitävät Marinin bilevideoista syntyneen keskustelun kiinnostavimpana kysymyksenä sitä, mikä nähdään pääministerille sopivana käytöksenä. Olennaista on myös havainto siitä, ketkä pääministerin lähipiirissä viettävät aikaa.

Sukupuolen vaikutus syntyneeseen kohuun on sen sijaan monimutkaisempi kysymys. Julkisessa keskustelussa on satanut epäilyjä muun muassa siitä, onko pääministeri poikkeuksellisen ajojahdin kohde siksi, että hän on nainen.