Päätoimittajalta: Vallan vahtikoira ei ole erehtymätön, mutta sen oikeutta räksyttää pitää puolustaa kynsin hampain

Media on saanut kansalaisilta kuraa niskaansa pääministerin juhlinnasta uutisoidessaan. Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen avaa, miksi asialla on uutisarvoa demokratiassa.

Pääministeri oli ystäviensä kanssa juhlimassa. Otettiin huikkaa. Meni myöhään, laulettiin, tanssittiin ja poseerattiin porukalla kameralle – ei mitään uutta Pohjantähden alla. Sitten joku leikkasi videoista koosteen, joku vuoti sen sosiaaliseen mediaan, joku tulkitsi että videolla huudetaan jauhojengiä – ja valtakunnan ykköspuheenaihe oli valmis.

Somessa tunteet ovat käyneet poikkeuksellisen kuumina. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on saanut kansalaisilta osakseen kiihkeää ihailua ja tukea, pyhää raivoa, asiapohjaista kritiikkiä ja kaikkea näiden väliltä. Puolustajat ja vastustajat ovat käyneet toistensa kurkkuihin. Osansa huudosta on saanut Marinin kaveriporukka – ja myös uutismedia.

Toimituksilta kysytään, miksi tällaisesta asiasta ylipäänsä uutisoidaan. Miksi Sanna Marinia kiusataan? Mitä pahaa bilettämisessä on?

Monella meistä on joskus sokka irti vapaa-ajalla. Vapaalle vaihtaminen ja juhliminen kuuluu myös valtiojohdon kansalaisoikeuksiin. Asian uutisoinnin pihvi ei ole se, että juhlimisessa sinänsä olisi jotain pahaa.

Länsimaisessa demokratiassa journalistisen uutismedian tärkeimpiä tehtäviä tiedonvälityksen lisäksi on toimia vallankäytön ja vallankäyttäjien valvojana. Ilman kriittistä vapaata mediaa neljäntenä valtiomahtina demokratia ei toimi. Jos alkaa tehdä mieli suitsia mediaa, voi vaan vilkaista menoa itärajan tuolla puolen. Välillä journalismi ärsyttää, mutta se hinta kannattaa vapaassa maassa maksaa.

Pääministeri on Suomen ylin poliittisen vallan käyttäjä. Mitä enemmän valtaa yksilöllä on, sitä enemmän hänen yksityisyytensä suoja kaventuu. Myös sillä, mitä ylin valtiojohto vapaa-ajallaan harrastaa, kenen seurassa liikkuu ja keneen luottaa, on yhteiskunnallista merkitystä. Kuka ja ketkä pääsevät lähelle valtaa? Marin on pääministerikaudellaan aktiivisesti itse myös tuonut esiin vapaa-aikaansa ja rakentanut poliitikon julkikuvaansa myös yksityiselämänsä kautta.

On journalistisesti täysin perusteltua kysyä, pettikö pääministerin harkintakyky, kun hän poseerasi päihtyneenä kameralle osittain tuntemattomassa porukassa ja luotti siihen, etteivät videot vuoda julki. Tai pettikö harkinta, kun jatkoilla pääministerin virka-asunnolla otetaan ja päätyy julki kuvia, joita pääministeri joutuu pyytämään anteeksi. Kun puhutaan ylimmästä valtiojohdosta, liika luottamus voi johtaa aitoihin riskeihin ja hankaliin tilanteisiin. Marin itsekin ilmaisi harminsa siitä, että videot tulivat julki. Materiaali on myös omiaan antamaan aseet käsiin poliittisille vastustajille ja informaatiovaikuttamisesta kiinnostuneille.

On täysin perusteltua kysyä myös sitä, oliko pääministeri toimintakykyinen, jos tilanne olisi sitä vaatinut. Tilanteita on muitakin kuin joukkojen vyöryminen rajan yli. Marin ei ollut lomalla. Tuoreessa muistissa on loppuvuoden tilanne, jossa koronarajoituksia johtanut pääministeri juhli korona-altistuneena yökerhossa ilman virkapuhelintaan.

Juhlavideosta lähti nopeasti liikkeelle väitteitä ja tulkintoja siitä, että illan aikana olisi käytetty kovia huumeita. Riippumatta siitä, mitä bileissä on käytetty ja mitä ei, ja huutaako joku videolla jauho- vai jallujengiä vai mitä, tällaisten väitteiden noustua esiin on relevanttia kysyä asiaa asiallisesti suoraan pääministeriltä itseltään, ei vaieta väitteistä. Kysyminen on myös pääministerin oikeusturvan kannalta perusteltua.

Ja onhan Suomen pääministerin railakas bailaus vilpittömän kiinnostavaa. Se on erilaista, mitä ylimmältä valtiojohdolta on totuttu näkemään. Myös kansainvälisesti, mistä kertoo asian nousu välittömästi ykkösuutiseksi ympäri maailmaa.

Myös Yle Uutiset näytti sosiaaliseen mediaan vuodettua videota verkossa ja tv-uutisissa. Oleellinen peruste videon julkaisupäätökselle oli se, että asiaa kysyttäessä Marin kertoi videokuvan olevan aitoa. Sitä ei ollut kuvattu salaa. Pääministeri poseerasi kameralle eikä kiistänyt tapahtumia. Pelkkä videon kuvailu sanallisesti tai kuvakaappauksin ei olisi antanut yleisölle mahdollisuutta itse arvioida, mitä pääministerin aidoksi vahvistamalla videolla tapahtuu ja mitä kukin siitä itse ajattelee.

Videolla esiintyvät muut henkilöt tuovat itseään, ammattiaan ja vapaa-ajanviettoaan aktiivisesti julkisuuteen, joten heidän yksityisyydensuojansa voi vakiintuneen käytännön mukaan arvioida kaventuneen.

Julkaisupäätöksiä tehdessä on tärkeä pitää mielessä uutisjournalismin ydin: uutisjournalismi on varmistettujen asioiden kertomisen ja julkaisemisen, ei asioiden pimittämisen ja salaamisen toimiala. Mitkä olisivat olleet riittävän painavat ja kestävät perusteet jättää videot julkaisematta?

Suomalainen mediakenttä ei ole monoliitti. Jokaisen mediatalon uutistoimitus vastaa itsenäisesti omista ratkaisuistaan. Julkaisuratkaisuja oli tässäkin tapauksessa erilaisia, eikä journalistinen media kokonaisuutena saa tästä keissistä parhaita tyylipisteitä. Kauneus- ja muut virheet on tärkeää alalla käydä läpi ja ottaa opiksi. Julkisen sanan neuvosto on saanut useita kanteluita Marinin juhlinnan uutisoinnista, ja on hyvä jos nämä otetaan käsittelyyn.

Sanna Marin kolistelee pääministeri-instituution teräshäkkiä. Marin ei todellakaan ole ensimmäinen ministeri, joka juo, laulaa ja tanssii, mutta ajat ovat muuttuneet: joka paikassa on kameroita, kaikki, mitä teet, saattaa päätyä kaiken kansan silmien eteen someen ja digiavaruus on täynnä porukkaa, jotka ovat valmiita käyttämään kaiken pahantahtoisiin tarkoituksiin. Se muuttaa myös ministerien elämää ja harkintaa siitä, mikä on järkevää.

Onneksi emme enää elä sellaista aikaa, jolloin journalistit herrasmiessopimuksilla peittelivät vallanpitäjien tekemisiä, oli kyse sitten ryyppäämisestä, häiritsevästä käytöksestä, yleisestä sekoilusta tai terveyssyistä, jotka tekevät johtajasta toimintakyvyttömän. Presidentti Urho Kekkosen kauden loppuvuodet olivat journalismin historiassa häpeällinen jakso.

Tässä ajassa mielipiteet polarisoituvat, ja osa kansalaisista tuntuu myös arvioivan vallanpitäjien toimintaa moraalisella kompassilla sen mukaan, kuka tekemiset tekee. Samankaltaisesta tekemisestä ollaan valmiita lyömään inhokkia ja puolustamaan suosikkia, Myös mediaa lyödään joskus tunteella riippuen siitä, onko uutisoinnin kohteena oma suosikki vai inhokki.

Marinista on tullut superjulkkis, jolla on kiihkeä ihailijakunta ja kiihkeät vastustajat. Samankaltaista poikkeuksellista fanitusta ja vastustusta on nähty aiemmin myös suhtautumisessa esimerkiksi perussuomalaisten Jussi Halla-ahoon. On tärkeää, että suuri yleisö voi luottaa siihen, että journalistinen media käsittelee vallanpitäjien tekemisiä samoin periaattein riippumatta siitä, mitä poliittista ryhmittymää he edustavat, millaisia persoonia ovat, minkä ikäisiä ja mitä sukupuolta.

Vallan vahtikoirakin tekee virheitä. Vallan vahtikoira kysyy joskus myös typeriä ja epäoleellisia kysymyksiä – kukin tyylinsä mukaan – ja sillä pitää olla vapaus siihen. Vallan vahtikoiran räksytys ärsyttää. Presidentti Mauno Koivisto manasi vuonna 1984 toimittajia sopuleiksi, jotka juoksevat laumana yhden aiheen perässä kerrallaan. Jokainen viime vuosien pääministereistä on elänyt omat rankat hetkensä uutismediassa.

Vallan vahtikoiran demokratiatehtävää pitää puolustaa kynsin hampain. Uutismedian velvollisuus on kertoa oleelliset asiat ja kysyä oleelliset kysymykset – ja korjata virheensä, kun sellaisia tulee. Kansalaisilla on oikeus tietää ja tehdä äänestäjinä omat arvionsa.Jokainen kansalainen saa ajatella Marinin biletyksestä aivan niin kuin itse haluaa: saa ihailla, saa raivota ja saa pitää asiaa jopa täysin yhdentekevänä. Samalla tavalla kuuluu arvioida myös median toimintaa, se auttaa pitämään journalismin laaturimaa korkealla.