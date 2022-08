Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna kiistää väitteet hankintalain kiertämisestä – valtuutetut grillasivat Helsingin johtoa palkkafiaskosta

Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sanoo, että isossa kuvassa kyseessä on työnantajan epäonnistuminen. Sarvilinna sanoi kuitenkin ottavansa vastuun tekemistään päätöksistä ja pitävänsä niitä myös tarpeellisina ja oikeina.

Hän totesi, että osaltaan vastuussa on tietysti myös 2020 kaupunginhallituksen jäsenet, joille hän toimi esittelevänä virkamiehenä.

Helsinki on kertonut tuhansia työntekijöitä koskevien palkanmaksun ongelmien johtuvan uuden palkanmaksujärjestelmän käyttöönotosta. Palkkaa on maksettu joko liian vähän, liikaa tai ei ollenkaan.

"Onhan tämä ihan fiasko"

Sarvilinna: Korvausta ei tarvitse hakea, vaan kaupunki maksaa sen

Sarvilinna kertoi kaupungin työnantajana huolehtivan sille kuuluvista palkanmaksun viivästymistä koskevista korvausvelvoitteista. Hän sanoi, että viivästyskorko maksetaan, jos palkka on viivästynyt kokonaan tai osittain.

Sarvilinna: Kyse ei ollut hankintalain kiertämisestä

Helsinki liittyi kuntayhtiön omistajaksi pienellä osuudella, jotta hankintaa ei tarvinnut kilpailuttaa. Helsinki vähintään kiersi hankintalakia ja on tulkinnanvaraista, olisiko kaupunki ylipäätään saanut tehdä hankinnan Sarastialta ilman kilpailutusta. Tätä mieltä olivat Ylen MOT-ohjelman haastattelemat julkisoikeuden asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet Helsingin ja Sarastian sopimukseen.

Sarvilinna katsoo, että kritiikissä, jota kaupunkia kohtaan on esitetty, on kiinnitetty huomiota vain yhteen niistä perusteista, joiden mukaan kaupunki on katsonut sidosyksikköhankinnan perusteiden toteutuvan.