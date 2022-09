Kaukolämmön hinta on nyt vauhdikkaassa nousussa eri puolilla maata, ja Kiinteistöliitto ennakoi yhä lisää korotuksia

Asuntojen sähkölämmityksen pilviin kohonneita kustannuksia on kauhisteltu pitkin kevättä ja kesää, mutta viimeistään nyt tuntuvaa hinnannousua on näköpiirissä myös kaukolämmössä.

Esimerkiksi Kiinteistöliitto Keski-Suomen uuden vertailun mukaan lähes kaikilla Keski-Suomen isoilla paikkakunnilla hinnat ovat nousussa. Maakunnan suurin korotus on tehty Jämsässä, yli 13 prosenttia, seuraavaksi eniten nousua on Äänekoskella, 9 prosenttia, ja Muuramessa, yli 7 prosenttia.

37 prosentin hintaero

Tärkein syy kaukolämmön kallistumiseen on fossiilisten polttoaineiden kallistuminen, jonka taustalla on etenkin Ukrainan sota ja sen seuraukset. Kaukolämpö perustuu siihen, että patterissa kiertävä kuuma vesi lämmitetään voimalaitoksessa. Siihen tarvitaan energiaa, ja energian on hinnat ovat nousseet.

– Me käytämme pelkästään puuta energialähteenä, ja energiapuun hinta on noussut tuntuvasti, kun puukauppa Venäjän kanssa loppui Ukrainan sodan myötä. Me emme ole käyttäneet venäläistä puuta, mutta sen poistuminen markkinoilta vaikuttaa kaikkiin. Me olemme monta vuotta vain tehostaneet toimintaamme, mutta nyt tehostukset on syöty, sanoo Keski-Suomen vertailun suurimman hinnankorotuksen tekevän Jämsän Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Hannu Soikkeli.