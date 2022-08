Urpilainen tuntee myötätuntoa Marinia kohtaan – “Tärkeintä, että opiksi on otettu”

–Ajattelen, että tärkeintä on varmaan se, mitä pääministeri itse on todennut, että opiksi on otettu. Jollain lailla toivoisin, että pystyttäisiin palaamaan asioihin ja keskustelemaan näistä isoista haasteista, jotka kuitenkin Suomella ja suomalaisilla on edessään. Ainakin oma kokemuspiirini viittaa siihen, että sitä kansalaiset haluaa.