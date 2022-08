SDP:n piirijohtaja: Marinilta saadut selvitykset riittäviä, nyt keskitytään kansakunnan isojen kriisien ratkaisemiseen

SDP:n Satakunnan piirin puheenjohtaja Harri Lehtonen on harmissaan puolueen puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin juhlinnan saamasta julkisuudesta. Lehtosen mukaan politiikan sisällöt ovat jääneet sen varjoon.

Hän ei kuitenkaan usko, että asialla on vaikutusta kevään eduskuntavaaleihin.

– Ensi viikolla uudet uutiset, ja toivottavasti eri kategoriassa. Meillä on ratkaistavana paljon isoja asioita, esimerkiksi sähkökriisi ja hoitajapula. Toivon ja uskon, että nämä vaikuttavat enemmän äänestyskäyttäytymiseen.

– Pöytää on puhdistettu. Nyt lähdetään viemään kansakunnan isoja asioita eteenpäin.

Yle on haastatellut SDP:n piirijohtajia. Marin saa piirijohtajilta tuen niin puolueen puheenjohtajana kuin pääministerinä. He myös arvioivat, että Marinilla on puolueen kannattajien tuki taustallaan.