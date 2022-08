Jungner: "Olisi reilua antaa Sannan rauhoittua" – juhlavideoista syntynyt kohu jakaa ja hajottaa Suomea

Kreabin toimitusjohtaja ja SDP:n entinen puoluesihteeri Mikael Jungner kertoi torstaina Ylen aamussa, kuinka tällaisessa tilanteessa pääministerin tärkein tehtävä on yhdistää kansaa ja Suomea.

– Tällä hetkellä pääministeri jakaa ja hajottaa Suomea sekä aiheuttaa kaikenlaista turhaa riitaa, mikä on ongelma, Jungner sanoo.

Pienempänä ongelmana voidaan pitää viimeisimpien kesärannassa otettujen kuvien tuomat nolouden elementit. Jungnerin mukaan poliittiselle päättäjälle pahinta on, jos hänen toiminta alkaa vaikuttamaan nololta. Tämä passivoi tehokkaasti kannattajat, koska tarjolla ei ole aseita, joilla puolustaa.

Myös valtiotieteiden tohtori ja arvotutkija Anneli Portmanin mukaan johtajuuteen kuuluu se, että asemoi itsensä samankaltaiseksi muiden johtajien kanssa. Johtajuus ei ole yksilölaji. Kohussa koetellaan sitä, millaiset ryhmärajat meillä on.

Aika keskittyä muuhun

Ministerikohuja on ollut menneisyydessä muitakin. Eilen keskiviikkona pääministeri Marin liikuttui kyyneliin pitäessään puhetta Lahden torilla.

Jungnerin mukaan, kun pääministeri sanoo olevansa vain ihminen, se on eräänlainen turvasana. Kohun iskut ovat tulleet liian syvälle.

Jungner myös muistuttaa, ettei Sanna ole ainoa, joka on joutunut kohun silmään.

– Sanna on viides pääministeri putkeen, joka on enemmän tai vähemmän päätynyt terapian tarpeeseen, hän sanoo.

Myös Portmanin mukaan yleisen inhimillisyyden kannalta on hyvä pohtia, kuka meistä ei tekisi virheitä. Nyt tarvitaan rauha ympärille, jotta tiedetään, miten tästä edetään eteenpäin.

Kohut johtaneet ministereiden eroihin

Aiemmissa kohuissa ministeri on usein joutunut eroamaan tehtävästään.

Jungnerin mukaan siihen, ettei Marinin kohdalla näin tapahtunut on kaksi syytä. Hänen mukaansa hallituskumppanit eivät näe tilannetta kovin pahana. Piireissä ymmärretään, että vaaleihin on seitsemän kuukautta aikaa ja hallituksen suosituimman puolueen pääministeri on ahdingossa. Se ei ole heidän näkökulmastaan huono asia.