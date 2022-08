Polttoaine lähti kirjaimellisesti kävelemään kuljetusyrityksen autoista – bensavarkaat keksivät yhä luovempia keinoja

Tamminen toimii myös Tampereen seudun kuljetusyrittäjien puheenjohtajana. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja Tamminen on luottavainen syyllisen löytämiseen. Tarkkaa rikospaikkaa hän ei kerro julkisesti, ettei se houkuttelisi lisää varkaita paikalle.

Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun Tammisen firman autoista viedään polttoainetta. Tamminen ei myöskään usko että tämä jää viimeiseksi. "Sen takia niitä kameroita ja riistakameroita onkin asennettu. Kyllä kun rupee kunnolla pimenemään, ni se on se otollisin aika. Onneksi kameroissa on hyvät yönäkölaitteet", Tamminen pohtii.

Hän on itse nähnyt valvontakameroiden tallenteet ja kuvailee varasta kovakuntoiseksi kaveriksi.

– Kyllä siitä hyvää kuvamateriaalia on, omilla ja naapurin kameroilla. Ahkera kaveri on ollut, kun on jaksanut kävellä kannujen kanssa niin pitkää matkaa. Sitkeästi käveli työvaatteet päällä 25 litran kanistereiden kanssa moneen kertaan, eestaas. Täytyy sanoa, että tuolla kunnolla kannattaisi hakeutua oikeisiin töihin.