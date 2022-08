Helsingissä on baareja, joissa kännykkä tai kuvaaminen on kokonaan kielletty: "Haluamme olla salainen paikka, josta ei jää todisteita"

Kännykän käyttö ravintoloissa puhuttaa

Viime aikoina baareissa ja yökerhoissa otetuista kuvista on puhuttu paljon pääministeri Sanna Marinin (sd.) juhlintakuvien yhteydessä. Yksi esillä olleista videoista näyttää siltä, että se on otettu salaa helsinkiläisessä yökerhossa.

Yle ei myöskään päässyt kuvaamaan juttua illalla, kun paikassa on asiakkaita. Kuvaus- ja kännykkäkielto on ehdoton. Ravintolassa on kaappi, johon kännykkänsä voi baarissa istumisen ajaksi laittaa. Jos vahingossa tai salaa vaivihkaa yrittää katsoa puhelimestaan jotain, henkilökunta tulee ja huomauttaa asiasta.

Rajoitukset pitävät tunnelmaa yllä

Kummassakin paikassa on vanhahtava klassinen sisustus, ja kumpaankin voi olla jopa vaikea löytää. Toinen on niin sanottu salakapakka, toinen säännöstelee asiakkaansa ovella, jotta paikat riittävät kaikille sisällä olijoille.

Kännykkäkieltoja on muuallakin maailmassa

He tietävät, että cocktailbaareissa ja joissain englantilaisissa pubeissa kännykän käytön rajoittaminen on yleistä. Se kuuluu ravintolan tyyliin: haluun korostaa vanhaa.

Euroopassa jotkin yökerhot rajoittavat puhelimen käyttöä

– Ei ole tullut mieleenkään. Me tavallaan toivomme, että ihmiset kuvaavat ravintoloissamme ja ovat aktiivisia somessa. On meidän etumme, että he kertovat, missä ovat ja missä on ollut hauskaa, Pilsari kertoo.