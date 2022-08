Tuomari esti Idahoa käyttämästä aborttikieltoa hätätilanteessa – Yhdysvaltain kiistelty laki astuu voimaan neljässä osavaltiossa ja ongelmia riittää

Yhdysvaltojen uusien aborttilakien käyttöönotossa on ilmennyt useita ongelmia ja ristiriitoja.

Texas tulkitsi lakia päinvastoin

Texasissa liittovaltion tuomari päätyi täysin päinvastaiseen tulkintaan kuin Idahossa. Texasissa tuomioistuin katsoi, että liittovaltion ohjeet olisivat edellyttäneet sairaaloiden tekevän abortteja ennen kuin äidin henki on selvästi vaarassa, mikä olisi rikkonut osavaltion aborttilakia.

– Kun näin tulkitsemme osavaltioiden lakeja, tämä on samalla pieni varoitus, jos mennään liiallisuuksiin poliittisissa tarkoitusperissä, professori Nicole Huberfelt sanoo uutistoimisto Reutersille.

Tähän mennessä 13 osavaltiota on ottanut käyttöön omat, niin kutsutut liipasinlait sen jälkeen, kun Yhdysvaltain konservatiivisen enemmistön korkein oikeus kumosi aborttioikeuden taanneen Roe v. Wade -ennakkopäätöksen kesäkuussa.

Yhdysvalloissa on ollut lukuisia mielenosoituksia korkeimman oikeuden kesäkuisen päätöksen jälkeen.

Sydämenlyönnit ratkaisevat

Kaikissa neljässä osavaltioissa Pohjois-Dakotaa lukuunottamatta on ollut jo voimassa abortin vastaisia lakeja. Suurin osa klinikoista on jo lopettanut palvelun tarjoamisen tai muuttanut muihin osavaltioihin, joissa abortti on edelleen laillista.