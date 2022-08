Virve harppaa radiopuhelimesta älypuhelimeen – tällainen on elintärkeä viranomaisverkko, jonka kautta kulkee 74 miljoonaa viestiä viikoittain

Parikymmentä vuotiaalla Virve-verkolla on edessään huimat näköalat, kun perinteinen kapeakaistainen radiopuhelinliikenne muuttuu 4G- ja 5G- mobiiliverkkoa hyödyntäväksi laajakaistaverkoksi. Uudessa viranomaisverkossa voidaan puheen lisäksi välittää kuvia ja videota.

Valtava uudistus koskee isoa joukkoa: Virve-liittymiä on Suomessa 51 000. Niiden kautta kulkee 74 miljoonaa viestiä viikoittain ja ryhmäpuheluja otetaan joka viikko 2 miljoonaa.

Erillisverkkojen liiketoimintajajohtaja Jarmo Vinkvist kertoo, että Suomi on ollut viranomaisviestinnässä aina kärkimaiden joukossa.

– Poliisin tai Puolustusvoimien osalta tämä on tiukkaa testaamista ennen kuin uusi järjestelmä hyväksytään operatiiviseksi toimintajärjestelmäksi.

Ensiapua perille droonilla

Uuden Virve-verkon käytölle on oikeastaan vain mielikuvitus rajana, sillä laajakaista mahdollistaa moninaiset sovellukset erilaisissa langattomissa päätelaitteissa.

Vanhan Virve-verkon vaihtuminen uuteen laajakaistaverkkoon on haastava ja monivuotinen urakka. Markku Lähdetluoman haastateltavana on Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Vaikka video tulee mukaan, on uuden Virve-verkon keskeisin käyttötarve jatkossakin puhe.

Pelastuslaitokset käyttävät Virveä eniten

Niemikallio sanoo, että Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen alueella Virve on toiminut luotettavasti, joskin kuuluvuudessa on tietyt rajat. Etukäteen pyritään kartoittamaan kiinteistöjä, joissa on kuuluvuusongelmia. Savusukelluksissa käytetään aina VHF-puhelimia kuuluvuuden varmistamiseksi.