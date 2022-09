Tammitikka, viitatiainen ja kattohaikara ovat Virossa tuttuja, Suomessa harvinaisuuksia – linturetkeily Suomesta Viroon kasvattaa taas suosiotaan

Kattohaikara on Viron maaseudulle tunnusomainen lintulaji. Katoilla, savupiipuissa ja pylväiden päissä pesii vuosittain noin 5 000 kattohaikaraparia.

Suomessakin lajia tavataan, mutta onnistuneita pesintöjä on todettu vain kerran. Viron linnusto kattaa useita muitakin lajeja, jotka ovat alueelle verrattain tavallisia tai tyypillisiä, mutta Suomessa harvinaisia.

Virossa pesii noin 5 000 kattohaikaraparia. Kuva: Timo Nuoranen

Tällaisia ovat esimerkiksi tammitikka, viitatiainen, riuttatiira, mustaleppälintu, avosetti ja pikkukiljukotka, Timo Nuoranen luettelee. Nuoranen on Virossa asuva lintuharrastaja, retkiopas ja tietokirjailija.

Hänen mukaansa Virossa jääkausi ei ole hionut kallioperää kuten Suomessa, ja osin tästä syystä maaperä on kalkkipitoista ja puusto ja kasvillisuus erilaista verrattuna Suomeen. Jalopuumetsiköissä viihtyvät lajit ovat Virossa huomattavasti runsaampia kuin Suomessa.

– Tammitikka on hyvä esimerkki: laji ei esiinny käytännössä ollenkaan Suomessa, mutta täällä se on tuttu laji, joka on yleistynyt jopa Tallinnan seudulla.

Tammitikka ei esiinny Suomen puolella juuri ollenkaan. Kuva: Timo Nuoranen

Nuoranen tietää monia syitä siihen, miksi suomalaiset lintuharrastajat käyvät mielellään Virossa linturetkillä.

– Lintumäärät ovat suurempia kuin Suomessa niin lepäilijöissä kuin muuttajissa. Ja kun määrät ovat suuria, seassa on laatuakin. Joukossa on myös harvinaisuuksia enemmän kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa.

Toinen keskeinen syy on rauha. Kun Etelä-Suomen suosituimmilla lintupaikoilla voi pahimmillaan joutua jonottamaan paikkaa lintutornissa, Virossa saa harrastaa rauhassa.

Kattojärjestöjen jäsenmäärät antavat osviittaa: Birdlife Suomessa on yli 15 000 jäsentä, kun taas Birdlife Estoniassa vain reilut 550.

– Aika paljon täällä on tyhjiä rantoja, joissa ei näy ainuttakaan staijaria, Nuoranen sanoo.

Mustavaris Tallinnan Karjamaan asuinalueella. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Korona pysäytti retkeilyn

Korona-aikaan linturetkeily Suomesta Viroon on ollut käytännössä jäissä, mutta Nuorasen mukaan viimeistään nyt on nähtävillä merkkejä asteittaisesta palautumisesta. Retkeilijöiden tarkkoja määriä on vaikea arvioida, koska monet retkeilevät omatoimisesti.

Yksi pitkäaikainen Viron-matkaaja on helsinkiläinen lintuharrastaja Pekka Komi, joka kävi Pärnun seudulla viimeksi elokuun puolivälissä. Parhaita kameran muistikortille tallentuneita hetkiä tarjosivat muun muassa mustahaikara, pikkukiljukotka sekä punajalkahaukka.

Virossa Komia kiinnostaa maan erilaisuus Suomeen verrattuna.

– Linnusto on monin tavoin erilainen kuin meillä ja biotooppi muutenkin. Viron lehtipuuvaltaisuus oli vielä jokin aika sitten tyrmäävää, kunnes siellä alettiin hakata metsiä samoin kuin meillä.

Edelleen Virossa on metsiä, soita ja hiekkarantaa ihan toisella tavalla kuin Suomessa. Lisäksi monien Venäjällä talvehtivien lintujen muuttoreitit kulkevat sopivasti Viron yli, joten muuttoaikaan riittää katseltavaa.

Virossa kaikki on lähellä

Paljassaare on Luoteis-Tallinnassa sijaitseva rähjäinen teollisuusalue, jonka pohjoisosassa on kohtalaisen laaja ja vehreä luonnonsuojelualue lintutorneineen ja pitkospuineen.

Puolen tusinaa jalohaikaraa tönöttää ruovikkoisen merenlahden keskellä, ja kaislikon yllä kaartelee ruskosuohaukka.

Paljassaaren Valge Tornista avautuu mainio näkymä merenlahdelle. Timo Nuorasen tyypilliseen retkeilyvarustukseen kuuluvat kiikarit ja kamera. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Timo Nuorasen mukaan Paljassaare ja läheisen Koplinlahden pohjukasta löytyvä Rocca al mare ovat Tallinnan seudun parhaita lintupaikkoja.

Monipuolisempia kohteita löytyy pienellä vaivalla esimerkiksi Länsi- ja Etelä-Virosta. Viro on pieni maa: Tallinnasta on maanteitse alle 300 kilometriä oikeastaan mihin tahansa.

– Matsalun kansallispuisto on monelle suomalaiselle tuttu ja monipuolinen retkikohde. Omia suosikkejani on Saarenmaa, se on mukava ja helposti saavutettava alue, jossa on monenlaisia rantoja, Nuoranen sanoo.

Tylli on yksi Paljassaaren luontoalueella pesivistä kahlaajalinnuista. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Saarenmaahan liittyy myös yksi Nuorasen ikimuistoimmista linturetkistä Virossa. Reilu vuosi sitten toukokuun lopulla Nuoranen oli ystävänsä kanssa retkellä Sõrven lintuasemalla Saarenmaalla.

He näkivät illan aikana muutamia suosirrejä, mutta nukutun yön jälkeen rannalla odotti melkoinen yllätys.

– Yön aikana siihen lahdelle oli laskeutunut noin 10 000 suosirriä. Aamulla kun menimme siihen, se ääni oli yhtä sirinää vaan. Sen päivän aikana ne melkein kaikki lähtivät muutolle siitä aivan meidän päiden yli.

Vaikka Tallinnan ja Helsingin välinen etäisyys on vain noin 85 kilometriä, vuodenkiertoon liittyvät erot venyttävät linturetkimahdollisuuksia Viron eduksi. Suomessa rannat ja lintutornit alkavat tyhjentyä lintuharrastajista jo lokakuussa, joka on Virossa vielä hyvää retkiaikaa.

– Samoin keväällä: jo helmikuun lopulla tänne tulevat ensimmäiset kiurut ja maaliskuussa on täysi rähinä päällä, Nuoranen sanoo.

Paljassaaren lintualue sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Tallinnan keskustasta. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

