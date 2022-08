Sähköpotkulautayhtiön verkkokysely: valtaosa kannattaa tiukempaa lainsäädäntöä ja promillerajoja sähköpotkulautailulle

Lähes 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että lautoja on heidän kotikaupungissaan jo liikaa. Moni kyselyyn vastanneista toivoi myös sähköpotkulaudoille lisää parkkitilaa.

Tierin Suomen maajohtajan Elina Bürklandin mukaan näin on toimittu jo noin 90 eurooppalaiskaupungissa, ja hänen mielestään se olisi ratkaisu moniin sähköpotkulautailun ongelmiin.

Iso osa rikkonut sääntöjä

Noin puolet verkkokyselyyn vastanneista kertoi rikkoneensa jotain liikennesääntöä lautaillessaan. Vastaajista 17 prosenttia on ajanut humalassa ja 36 prosenttia jalkakäytävälle. Toukokuussa julkaistussa HS-gallupissa (siirryt toiseen palveluun) humalassa yleisellä paikalla oli lautaillut viisi prosenttia väestöstä.

– Pidän lukuja huolestuttavina. Selkeästi on paljon työtä tehtävänä, Bürkland sanoo.

Yli 80 prosenttia vastaajista kannattaa promillerajaa sähköpotkulautailulle. Tällä hetkellä rangaistavaa on vain se, jos aiheuttaa päihtyneenä lautaillessaan vaaraa toiminnallaan.

– Ainoat vaihtoehdot ovat sovellukseen lisättävät pelilliset indikaattorit, joiden tarkoituksena on testata käyttäjän hahmotuskykyä ja tasapainoaistia.

Maajohtaja kannattaa nopeuksien alentamista

Bürklandin mukaan Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa sähköpotkulaudoilla saa ajaa lain mukaan 25 kilometriä tunnissa. Muualla Euroopassa nopeusrajoitus on hänen mukaansa 20 kilometriä tunnissa.

– Itse kannatan sitä, että nopeusrajoitusta yhtenäistettäisiin. 20 kilometriä tunnissa on sopivampi tällaiselle kulkuvälineelle.

– On hyvin paljon ihmisiä, kuten vuorotyötä tekeviä, jotka haluavat käyttää sähköpotkulautaa öisin vastuullisesti. On hyvä huomata, että suurin osa sähköpotkulautoja käyttävistä on kuitenkin vastuullista porukkaa.