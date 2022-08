Todistaja: Helsingin Sanomien toimittaja paljasti toimitukselta salaa Puolustusvoimille, että lehdellä on hallussaan erittäin salaisia papereita

Puolustusvoimat tiesi jo puolisen vuotta ennen Helsingin Sanomien viestikoekeskusjutun julkaisua, että Helsingin Sanomilla on hallussaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

Asia ilmenee tänään julki tulleesta kuulustelupöytäkirjasta. Kyseessä on lisätutkintapöytäkirja, jossa poliisi on syytteiden nostamisen jälkeen kuulustellut Puolustusvoimissa työskennellyttä upseeria sekä toimittaja Laura Halmista. Halminen on yksi turvallisuussalaisuuden paljastamisesta syytetyistä toimittajista.