Monelle tulee lähes 1000 euron "huomaamaton" lisäkulu tänä vuonna – Tilastokeskuskin ihmeissään: Ostovoima kapenee huolestuttavaa vauhtia

Ostovoima on laskenut rajusti, koska kuluttajahintojen nousu on ollut ansiotason nousua selvästi nopeampaa. Vastaava pudotus reaaliansioihin on nähty edellisen kerran 1970-luvulla. Keskituloiselle se tarkoittaa lähes tuhannen euron kiristystä lompakossa tänä vuonna.