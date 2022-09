Helsinkiläinen hotelli rakensi ikkunattomia huoneita autohalliin maan alle – "Ovat yhtä hyviä kuin muut huoneet", hotellinjohtaja vakuuttaa

Yöpyminen ikkunattomassa hotellihuoneessa pääkaupunkiseudulla maksaa tällä hetkellä noin 200 euroa per yö.

Päällisin puolin hotellihuone näyttää tavanomaiselta: leveä sänky, sisustustyynyjä, työpöytä ja kauniisti laskeutuvat, pitkät verhot.

Huoneen erityisyys paljastuu verhojen takaa – täällä ei ole ikkunaa.

Illuusio avaruudesta on luotu valoseinän avulla, jota koristaa suomalainen metsämaisema.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan hotelli Marskin ikkunattomassa huoneessa on valoseinässä suomalainen metsämaisema. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Olemme maan alla, vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien kainalossa Helsingin ydinkeskustassa.

Ruotsalaiseen Scandic-ketjuun kuuluva hotelli Marski by Scandic läpikävi mittavan remontin muutamia vuosia sitten.

Remontin yhteydessä Marskissa tehtiin tietoinen valinta rakentaa kymmeniä ikkunattomia huoneita, kertoo hotellinjohtaja Jouko Puranen.

– Ennen remonttia tämä oli ylin autohallikerroksemme. Mutta autolla matkustavien vieraiden määrä ja siten autohallin tarve ovat vähentyneet.

Hotellinjohtajan mukaan maanalainen kerros on hotellille tuottoisampi majoituskäytössä kuin parkkiruutuina.

Hotelli Marskissa on 55 ikkunatonta huonetta ja kaiken kaikkiaan huoneita on 363.

Hotellinjohtaja Jouko Puranen kävi itse kokeilmassa ikkunatonta hotellihuonetta Tukholmassa ennen kuin niitä rakennettiin Helsinkiin. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Purasen mukaan Tukholman Scandic-hotelleissa on ollut ikkunattomia huoneita jo pidempään ja sieltä saatu positiivinen palaute edesauttoi ratkaisun tekemistä myös Helsingissä.

Ikkunan puute on käännetty eduksi markkinoinnissa

Myös maailmalla on alkanut ilmestyä ikkunattomia huoneita, kun esimerkiksi vanhoja toimistorakennuksia on muutettu majoituskäyttöön. Trendistä on kirjoittanut muun muassa Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun).

Markkinoinnilla ikkunan puute on osattu kääntää eduksi: yötä myöten soittavat keikkamuusikot voivat nukkua pimeässä päiväsaikaan, eikä yöttömän yön valo häiritse unta Pohjolassakaan.

– Ikkunattomien huoneiden varustelutaso ei poikkea millään tavalla ikkunallisista huoneista. Ikkunattomia huoneita löytyy myös miltei kaikista huoneluokista, Marskin hotellinjohtaja Jouko Puranen sanoo.

Ikkunattoman hotellihuoneen varustelu on täysin sama kuin ikkunallisen huoneen, hotellinjohtaja Jouko Puranen sanoo. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Purasen mukaan aluksi jotkin asiakkaat suhtautuivat ikkunattomuuteen varauksellisesti. Nyt osa kanta-asiakkaista varaa aina huoneen ilman ikkunaa ja huoneet tekevät kauppansa, Puranen vakuuttaa.

Hintaero ikkunallisen ja ikkunattoman huoneen välillä on lähes olematon. Tällä hetkellä hotelliyö Marskissa ikkunattomassa huoneessa maksaa noin 200 euroa.

Toinen ikkunaton majapaikka pääkaupunkiseudulla löytyy Helsinki-Vantaan lentoasemalta. GLO Hotel Airport sijaitsee terminaalirakennuksen kellarikerroksessa, joten sen huoneista ei ole näköalaa.

Varauskalenterin perusteella myös näissä ikkunattomissa huoneissa yöpyminen maksaa lähes 200 euroa. Kämp Collection Hotels, johon GLO-hotellit kuuluvat, ei antanut aiheesta haastattelua.

Sokos Hotellien konsepteista ja kehityksestä vastaava johtaja Jaana Matikainen puolestaan kertoo Ylelle sähköpostitse, että heidän hotelliketjussaan ei ole muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta ikkunattomia hotellihuoneita.

– Niiden määrä on alle promille huoneiden kokonaismäärästä. Ratkaisuja mietitään kunkin hotellin kiinteistön ja asiakastarpeiden näkökulmasta. Yleensä ikkunattomiin tiloihin on toteutettu muita tiloja kuin hotellihuoneita, Matikainen kirjoittaa.

Ihmiset hakevat hyvää unikokemusta, paukkuarat lemmikit rauhaa uudenvuodenyönä

Hotelli Marskin kellarikerroksessa on vaikea kuvitella, että Helsingin ydinkeskustan vilkkaasti liikennöity Mannerheimintie humisee aivan pään tuntumassa.

Ikkunaton huone maan alla voi olla asiakkaalle myös turvallisuuskysymys, sanoo yliopettaja Vesa A. Heikkinen Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta. Hänen osaamiseensa kuuluvat palveluinnovaatiot, uusien matkailu-, hotelli- ja ravintolakeskittymien ideoiminen sekä toimialan tulevaisuuteen katsominen.

– Jos hotelliin tulee maailmanluokan artisteja tai korkean tason henkilöitä, ikkunat saattavat olla riskipaikkoja.

Heikkiselle ikkunattomien hotellihuoneiden ilmiö on tuttu, ja hän muistuttaa, ettei ikkuna itsessään takaa viihtyisää hotellikokemusta.

– Kuvittele, että avaat ikkunaverhon ja näkymä on parkkipaikalle tai jäteastioihin. Jos maisema on ruma ja harmaa, silloin on aivan sama, onko ikkunaa lainkaan.

Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevassa hotelli Marskissa yksi syy autohallin muuttamiseksi majoituskäyttöön on ollut autoilevien matkailijoiden väheneminen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Marskin hotellinjohtaja Jouko Puranen sanoo, että tietty asiakaskunta matkustaa paljon, jolloin uni on heille erityisen tärkeää. Hyvästä unikokemuksesta ollaan valmiita maksamaan.

Kotimaiset hellekesät ovat myös tuoneet hotelliin uusia asiakkaita, ja moni kotikaupunkinsa kuumuutta hotelliin paennut on valinnut ikkunattoman huoneen.

– Myös vuodenvaihteessa ikkunattomat huoneet ovat todella kysyttyjä. Itsekin lemmikin omistajana Helsingin keskustassa tiedän, että uudenvuodenaatto on raju monille paukkuaroille koirille ja lemmikeille.

Mitä ajatuksia ikkunaton hotellihuone herättää? Voit keskustella aiheesta xx.xx. kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Hotelliyrittäjä paljastaa, miten huoneen saa varattua halvimmalla – vaikka huoneen hinta laskee, yrittäjän hyöty kasvaa

Trivagot, momondot ja ebookersit – hakukoneita riittää, mutta tiesitkö suurimman osan niistä olevan parin ison yrityksen omistuksessa?