Yle Ukrainassa: Monet evakot palaavat koteihinsa vaaroista huolimatta – “Täällä on hengenvaarallista, mutta koti on aina koti”

KUŠUHUMKA, UKRAINA Kušuhumkan kaltaisia kyliä on Kaakkois-Ukrainassa lukuisia. Siellä täällä näkyy vanhoja omakotitaloja siisteine pihoineen hiekkatientien varrella.

Sota on täältä kaukana, tykistötulen ulottumattomissa.

Silti Venäjä on iskenyt myös tänne Kušuhumkaan kalliilla ohjuksilla. Kylä sijaitsee lähellä suurta Zaporižžjan kaupunkia.

Pihalla on nytkin useita kissoja ja lempeä vartiokoira. Ne eivät ole jättäneet kotinsa, vaikka kotitalosta ei ole enää mitään jäljellä.

Nämä ilmantorjuntaohjukset on kehitetty sotilaskoneiden pudottamiseen, ei rakennusten tuhoamiseen. Venäjä on puolen vuoden aikana tehnyt tuhansia ohjusiskuja eri puolille Ukrainaa.

– Toivon, että heidät kaikki ammuttaisiin, jotta he eivät pääsisi pälkähästä, Vera sanoo yhtäkkiä venäläisistä, mutta pyytää heti anteeksi kielenkäyttöään.

– En vain voi antaa heille anteeksi. Tanialla on yksi poika ja hän on rintamalla, hän kertoo.

Lähes puolet asukkaista pakeni sotaa

Kušuhumkan kylän sihteeri Viktoria Krevenko kertoo, että Venäjä on kahteen otteeseen iskenyt ohjuksilla kylään. Iskut ovat tapahtuneet heinä- ja elokuussa.

Noin sata taloa on tuhoutunut tai vaurioitunut iskuissa.

– Minusta kyseessä on kansanmurha. Venäläiset haluavat tuhota meidät. Täällä ei ole sotilaita, vain tavallisia kansalaisia. He haluavat tuhota meidät, Krevenko toistaa.

Hän arvioi, että suurin osa heistä on palannut takaisin vaaroista huolimatta.

– Sanoisin, että noin kymmenen prosenttia asukkaista on edelleen muualla. Ihmiset palaavat takaisin, vaikka vaara on oikeastaan kasvanut täällä. Venäjän iskut ovat tapahtuneet viime viikkoina, Krevenko kertoo.

Kylässä on lisäksi noin tuhat maan sisäistä pakolaista. He ovat paenneet Venäjän miehittämiltä alueilta Melitopolista ja Tokmakista.

Kotien korjaaminen on vaikeaa

Ludmila Kapran on menossa ostoksille Kušuhumkan ruokakauppaan. Hän on yksi monista, jotka ovat palanneet takaisin kylään.

Maaliskuun alussa hän pakeni tyttärensä kanssa Dnipron kaupunkiin. Mutta jo huhtikuussa he palasivat takaisin.

– Täällä on hengenvaarallista, mutta koti on aina koti. Alussa oli valtava epävarmuus. Nyt olen kuitenkin varma, etteivät venäläiset etene tänne.

– Tietysti täällä on äänekästä, mutta sotilaamme taistelevat venäläisiä vastaan ja kaikki päättyy vielä hyvin.

Ludmila kertoo, että suuri osa työpaikoista on suljettu sodan takia. Se on suuri haaste. Hän saa valtiolta pientä tukea, koska hänen tyttärellään on epilepsia.