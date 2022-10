Lähes 5 000 hoitoalan työntekijää kertoi töiden sujumattomuudesta – pyykinpesu, ruokahuolto ja raporttien täyttely ovat hoivasta pois

Työterveyslaitoksen tuore tutkimus kertoo konkreettisesti, millaisia ongelmia hoiva-alan työoloissa on. Osa niistä on jo ratkaistu, mutta tehtävää riittää, myöntävät Ylen haastattelemat työnantajat.

Yhteen tuntiin pitäisi mahduttaa neljä 20 minuutin asiakastapaamista. Kymmenen kilometrin siirtymään on varattu aikaa viisi minuuttia.

Varsinaiselta hoivatyöltä aikaa syövät pyykinpesu, ruokahuolto ja erilaisten raporttien täyttely.

Epärealistisia odotuksia, syyllistämistä ja kiusaamista, jatkuvasti vaihtuvat työkaverit.

Vaikka hoitajien palkkakiista on vihdoin sovittu, työoloissa riittää edelleen parannettavaa.

Työterveyslaitoksen tuore tutkimus (siirryt toiseen palveluun) tuo lähes 5 000 hoiva-alalla työskentelevän arjen ongelmat näkyviksi. Eniten vastauksissa toistui se, että työntekijöitä on liian vähän suhteessa työn määrään, sanoo vastauksia analysoinut tutkija Heidi Lahti.

Vastaukset on kerätty osana Työterveyslaitoksen aivotyökyselyä. Suurin osa vastaajista oli lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka työskentelevät vanhusten parissa palvelutaloissa ja kotihoidossa. Vastaukset on kerätty vuosien 2016–2019 aikana, joten pandemia ei tässä tutkimuksessa näy.

Äärimmillään jopa kiusaamista

Monet hoiva-alalla työskentelevien esiin nostamat ongelmat liittyvät työn suunnitteluun.

– Vapaat ovat yksittäisiä päiviä, iltavuoron jälkeen mennään aamuvuoroon, yhtään joustovaraa ei ole: jos joku sairastuu, niin joku toinen joutuu tekemään putkeen aamu- ja iltavuoron, Heidi Lahti luettelee.

Esimerkiksi kotihoidossa siirtymiseen asiakkaalta toisen luo on suunniteltu käytettävän aivan liian vähän tai ei ollenkaan aikaa. Ajomatka seuraavan potilaan luo voi olla kymmenen kilometriä, mutta siirtymään on varattu viisi minuuttia, Lahti kertoo.

Johtamisen ongelmia näkyy vastauksissa enemmänkin: esihenkilö ei puutu epäkohtiin, ei anna palautetta, tue tai arvosta, Lahti kertoo.

– Äärimmillään se voi olla jopa kiusaamista, huutamista, syyllistämistä ja painostamista.

Tällaisia kokemuksia vastauksissa ei ole kuitenkaan määrällisesti paljon, mutta huolestuttavaa se on silti, Lahti sanoo.

Työpäivästä pitäisi olla mahdollisuus selvitä ilman että joutuu juoksemaan paikasta toiseen, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Heidi Lahti. Kuva: Susanna Pesonen / Yle

Työnantajat: Tuttuja haasteita

Ylen haastattelemat hoiva-alan työnantajat tunnistavat Työterveyslaitoksen tutkimuksessa kuvatut ongelmat.

– Valitettavasti tämäntyyppiset haasteet ovat meillekin tuttuja, meillä käydään jatkuvasti keskustelua henkilökunnan kanssa, sanoo Helsingin kaupungin hoivapalveluista vastaava arviointijohtaja Soili Partanen.

Tutkimuksessa analysoidut vastaukset on kerätty juuri ennen pandemiaa.

Osa kuvatuista ongelmista onkin jo ratkaistu Helsingin kaupungilla, Partanen sanoo. Esimerkiksi viiden minuutin siirtymiä paikasta toiseen ei pitäisi tulla, sillä toiminnanohjausjärjestelmiä on kehitetty.

Mutta mikään järjestelmän optimointi ei auta, jos henkilöstöä on liian vähän, Partanen sanoo.

Hoivakotiin ei sovi komentoketjua ja tehokkuutta korostava työkulttuuri, johon sairaaloissa on totuttu, sanoo Attendon henkilöstöstä vastaava johtaja Terhi Lindgren. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

“Kenenkään ei pitäisi joutua selviämään tällaisesta”

Työnantajan odotukset ovat tutkimuksen perusteella osin epärealistisia. Työntekijän on on esimerkiksi suunniteltu ottavan yhden tunnin aikana vastaan neljä potilasta, joilla on 20 minuutin ajanvaraus.

Moni vastaaja kertoi myös työtehtävien jatkuvasta lisääntymisestä ja työn muuttumisesta vaativammaksi. Potilastyön lisäksi on mittareita ja raportteja täytettävänä ja moni tekee ruokahuoltoa ja pyykinpesua, Heidi Lahti kertoo.

Yksittäisinä tällaiset tilanteet eivät välttämättä kuormittaisi, mutta aineiston perusteella tällaisia ongelmia voi olla saman ihmisen työpäivässä koko ajan, Lahti sanoo.

– Vastauksista voi päätellä, että työtä on niin paljon enemmän kuin tekijöitä, että päivään on pakko ahtaa enemmän tehtäviä kuin siihen oikeasti mahtuisi.

Työolot ovat tutkijan mukaan osin mahdottomat. Työ on vaativaa, mutta silti tuntuu, ettei tee tarpeeksi, hän summaa vastaajien tuntoja.

– Kenenkään ei pitäisi joutua selviämään tällaisesta, että on iso vastuu potilaista ja joutuu huonolla kelillä hirveää vauhtia, että pysyy aikataulussa ja tekemään montaa asiaa yhtä aikaa ja saa siihen vielä moitteet päälle, ettei tee tarpeeksi.

Pois hierarkkisesta työkulttuurista

Hoitoalan työpaikoista etenkin hoivakodeilla on huono maine. Viime vuosina niitä on jopa suljettu laiminlyöntien ja vaaratilanteiden vuoksi.

Yksityisellä sektorilla Suomen suurin hoivakotien pyörittäjä on Attendo.

Myös siellä Attendon hoivakodeissa työoloja on parannettu, mutta kurja menneisyys karkottaa yhä työnhakijoita, sanoo henkilöstöstä vastaava johtaja Terhi Lindgren.

Attendolla on panostettu hoivakriisin jälkeen sekä johtajien että henkilökunnan koulutukseen ja työilmapiirin ja yhteistyön parantamiseen, Lindgren kertoo.

Työolojen ongelmat hoivakodeissa johtuvat hänen mukaansa osin hierarkkisesta kulttuurista.

– Koulutus tapahtuu sairaalalähtöisesti, jossa on ylilääkäri ja ylihoitaja ja komentoketju ja mennään tehokkuus edellä, mutta vanhuspuolella ja hoivakodeissa ei olla sairaalassa, vaan ihmisten kodeissa.

Apua teknologiasta ja muiden alojen työntekijöiltä

Työnantajilla on käsitys siitä, millaista töissä pitäisi olla.

Työ pitäisi olla organisoitu niin, että aika riittää kaiken tekemiseen ja omassa työyhteisössä on hyvä tehdä töitä, Terhi Lindgren linjaa.

Pitää miettiä, miten työ saadaan sellaiseksi, ettei kuormitusta tule liikaa, ja tulee tunne, että voi antaa sellaista palvelua kuin haluaisi, ja mikä on asiakkaan tarve, sanoo Soili Partanen.

Mutta miten siihen päästään? Apua odotetaan muun muassa teknologiasta, joka voisi tulevaisuudessa helpottaa nukkuvien valvontaa ja jopa lääkkeen ottamista.

Myös työntekijöitä tarvitaan lisää, mutta hoitajien lisäksi vanhusten kanssa voisivat työskennellä muutkin sote-alan ammattilaiset, hoiva-avustajien lisäksi esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriohjaajat, työnantajien edustajat sanovat.

Aivan kaikki ei ole kuitenkaan hoiva-alalla huonosti, sillä myös työhönsä tyytyväistä väkeä on.

Osa hoiva-alan työolosuhteiden ongelmista on niin hankalia, että niiden ratkominen vaatii Työterveyslaitoksen tutkijan Heidi Lahden mukaan ylimmän johdon tai päättäjien puuttumista asiaan. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Päättäjiä ja johtoa kaivataan apuun

Hoitoalan työvoimapula on pahentunut pandemian aikana entisestään. Nopeita ratkaisuja töiden sujuvoittamiseksi ei ole helppoa löytää. Tutkimuksessa arvioitiin, kuka erilaisiin työolojen kuormittaviin tekijöihin voisi vaikuttaa.

Työyhteisössä voidaan itse pyrkiä parantamaan konkreettisia työoloja esimerkiksi laittamalla ohjeet ja toimintatavat kuntoon ja tunnistamalla ja estämällä keskeytykset, jotka voisi välttää, sekä parantamalla tiedonkulkua, Heidi Lahti arvioi.

Osa työolosuhteiden ongelmista on kuitenkin niin vaikeita, että se vaatii hänen mukaansa johdon tai päättäjien puuttumista asiaan.

Yksi niistä on pula työntekijöistä. Ikäluokat pienenevät ja pienempi osuus heistä hakee tämän alan koulutukseen ja ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa, on joka vuosi enemmän, Attendon Terhi Lindgren sanoo.

– Mikään määrä rekrytointia Suomen sisällä ei tuo tähän helpotusta.

Kansallisella tasolla pitää miettiä myös ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen määritelmää: tarvitaanko jokaiseen tehtävään sote-alan ammattilaista, sanoo Helsingin Soili Partanen.

– Vaikka koko ikäryhmä hakisi alalle, se ei pysty vastaamaan meidän tarpeisiin.

Suomessa on hälyttävä pula hoitajista, ja tilanne vain pahenee kun sekä hoitajat että hoidettavat ikääntyvät. Ennen hoitajien palkkakiistan sopimista julkaistussa Uutispodcastissa hoitajapulan tilannetta avaa Ylen sote-toimittaja Päivi Paulavaara. Hänen mukaansa palkkariidassa on nyt menty uudelle tasolle, josta toipuminen voi olla vaikeaa.

Lähes 5 000 hoitoalan työntekijää kertoi töiden sujumattomuudesta Tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) hyödynnettiin vuosina 2016–2019 aikana Työterveyslaitoksen Aivotyökyselyn yhteydessä kertyneitä vastauksia kysymykseen ”Millaiset tekijät mielestäsi heikentävät työn sujuvuutta ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta?”

hyödynnettiin vuosina 2016–2019 aikana Työterveyslaitoksen Aivotyökyselyn yhteydessä kertyneitä vastauksia kysymykseen ”Millaiset tekijät mielestäsi heikentävät työn sujuvuutta ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta?” Vastaajat, joita oli lähes 4 800, työskentelevät hoitoalalla eri organisaatioissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla

Suurin osa vastaajista oli lähihoitajia ja sairaanhoitajia, jotka työskentelevät vanhusten parissa palvelutaloissa ja kotihoidossa

