Shadia Raskin kolumni: Minun ja risteilymaskotin paljastukset suomalaisten hyvinvoinnista

Mutta silti – Harri on tarkkaillut turistien virtaa jo 30 vuotta. Jos risteilymaskotti kulkisi laivan käytävillä väestötutkijan silmin, mihin katse olisi tarttunut?

Ensimmäisenä risteilystereotypiana mieleen nousee humalajuominen. Yli puolet Suomen väestöstä on ylittänyt humalakäytön rajan (siirryt toiseen palveluun) vähintään kerran vuodessa. Yläkouluikäisistä viisi prosenttia (siirryt toiseen palveluun) kertoo vanhemman liiallisen alkoholinkäytön aiheuttaneen haittaa. Olisiko hyljepuvun sisältä voinut havaita tätä?

Toisaalta suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt lähes viidenneksellä vuodesta 2007. Harrikaan ei vietä aikaa laivan baareissa, joten hänen hyvinvointihavaintonsa olisi varmaan ollut jotain muuta.

Harri saattaisikin huomata loma-somen ja todellisuuden välisen ristiriidan. Insta-kuvissa näkyy ihania värejä ja pallomeressä pyöriviä palleroita. Kuvien ulkopuolelle on rajattu kinastelu, kitinä ja kiristyvä pinna.

Ryyppäämisen ja riitelyn rinnalle , jotain myönteisempää! Harri Hylje on kulkenut ruotsinlaivoilla 90-luvun alusta asti. Lama-ajan ja korona-ajan väliin mahtuu paljon positiivista kehitystä suomalaisten hyvinvoinnissa. (siirryt toiseen palveluun)

Ehkä Harri on huomannut, että suomalaisilla on varaa kuluttaa enemmän kuin ennen. Sinänsä kulttuuri- ja vapaa-aikamenojen osuus kokonaiskulutuksesta on pysynyt samankaltaisena 30 vuotta. Sekä alin että ylin tuloryhmä käyttää vapaa-aikaan kymmenisen prosenttia kokonaiskulutuksestaan. (siirryt toiseen palveluun)