Tiktokissa kannustettiin kaikkia tarkkailemaan ADHD-oireita, ja samaan aikaan keskittymislääkkeiden käyttö lähti räjähdysmäiseen kasvuun

Kommenttikentässä katsojat kirjoittavat: “Story of my life”, “Onkohan mullakin ADHD?” ja “Samaistun, mutta ei vielä diagnosoitu”.

Diagnoosit eivät lisäänny yhtä nopeasti. THL:n mukaan niiden määrä on viimeisen neljän vuoden aikana noin kaksinkertaistunut. Ilman diagnoosia jääneiden tarkkaavuusongelmissa on yleensä kyse jostain muusta kuin ADHD:sta, esimerkiksi kuormittavasta elämäntilanteesta.

Miksi niin monet kokevat nyt tarkkaavuuden ongelmia?

Itseohjautuvuus on yksi viimeistä asioista, joka aivoissa kehittyy. Siksi nuoren on aikuisia vaikeampi kestää ulkoisia paineita ja ärsykkeitä.

Voiko ADHD olla itse aiheutettua?

Miksi ADHD-diagnoosit yleistyvät nopeasti?

Diagnosoidaanko ADHD:ta turhaan?

– Suomen vankiloissa on huikean paljon ihmisiä, jotka eivät ole saaneet lapsena diagnoosia. Hoitamaton ADHD on voinut viedä elämän väärälle polulle. Nämä ihmiset olisivat hyötyneet lääkityksestä, nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola sanoo.

Määrätäänkö ADHD-lääkkeitä jo liikaa?

– Epäilen, että kun asiasta on puhuttu enemmän, ja tietoisuus on lisääntynyt, lääkittyjen joukossa on ei-niin-vakavasta ADHD:sta kärsiviä. He tulevat taustasta, jossa hoitoa ja lääkkeitä osataan vaatia, Silja Kosola sanoo.