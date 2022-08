Afrikkalainen sikarutto voi levitä rekkakuskien eväsroskien mukana Suomeen, varoittaa Ruokavirasto – uhkaisi monen elantoa

Ruokavirasto on siksi pystyttänyt afrikkalaisesta sikarutosta eli ASF-viruksesta varoittavia kylttejä huoltoasemien rekkaparkkeihin Etelä- ja Itä-Suomessa. Myöhemmin niitä pystytetään myös teiden levikkeille. Kylttejä on silloin yhteensä 70.

Kyltit on suunnattu erityisesti kansainvälisen raskaan ammattiliikenteen kuljettajille. Heitä kannustetaan laittamaan eväiden tähteet ja eväsroskat suljettavaan roska-astiaan, mikä vähentää afrikkalaisen sikaruton leviämisriskiä.

Ruokavirasto suosittelee, että sian tai villisian lihaa sisältäviä tuotteita ei tuoda lainkaan EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa. EU:n ulkopuolelta Suomeen ei saa tuoda lainkaan liha- ja maitotuotteita.

Taudin pitkät hypyt uusille alueille johtuvat ihmisistä

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, joka ei tartu ihmisiin.

Tauti on vastatoimista huolimatta levinnyt nopeasti Euroopassa. Sen maahantulon torjunta on Ruokaviraston mukaan tärkeää, koska uudelle alueelle levinneen taudin hävittäminen on kallista ja hidasta.