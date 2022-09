Ennätysheikko euro ruoskii inflaatiota lisälaukalle – tuontihinnat nousevat, kaukomatkailu kallistuu

Euron arvo Yhdysvaltain dollaria vastaan on laskenut yli vuoden ja on nyt pudonnut alimmalle tasolleen 20 vuoteen. Yhdellä eurolla saa noin yhden dollarin. Taustalla on muun muassa Eurooppaa koetteleva energiakriisi ja Ukrainan sota, mutta myös dollarin vahvistuminen.