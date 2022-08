Janne Hinkkanen veti itsensä keskelle burnoutia – halusi lopettaa suorittamisen, mutta lähtikin 55 kilometrin uintiretkelle

Kuuntele Janne Hinkkasen haastattelu. Toimittajana on Ville Toijonen.

Aiemmin Hinkkanen oli harrastanut triathlonia, jossa myös on pitkä uintiosuus.

Veden ja kiven labyrintti

Kaikkeen oli muutenkin hyvä varautua, sillä lähimmälle tielle oli matkaan noin kahden päivän patikoinnin verran. Vätsärin erämaa on Hinkkasen mukaan veden ja kiven labyrintti, eikä sinne ei kannata lähteä suunnittelematta. Yöt Hinkkanen nukkui teltassa.

Janne Hinkkasella on taustaa triathlonista ja koskimelonnasta. Etenkin koskimelonta auttaa näkemään koskien kiviä sekä turvallisempia reittejä.

Janne Hinkkanen ei ollut liikkeellä yksin, vaan mukana oli myös erä- ja luonto-opas Antti Siltala. Siltala liikkui packraftilla, joka on kuin ilmatäytteinen kanootti – kätevä tyhjentää ja kantaa.

Monipuolinen tausta liikkumisesta ja luonnosta

Vätsärin erämaa on vaikea paikka suunnistaa. Alueella on paljon samansuuntaisia kapeita ja pitkiä jokia, lampia, järviä ja puroja. Hinkkanen myöntää kahdesti olleensa eri paikassa, missä luuli olevansa, mutta eksymiset eivät olleet pahoja.

Norjan rajalla oli verkkoaita, mistä pääsi alitse. Sen kummempia rajamuodollisuuksia ei ollut. Jälkeenpäin Hinkkanen mietti, olisiko rajanylityksestä jonnekin pitänyt jotain ilmoittaa, mutta nyt se on myöhäistä.

Mykistäviä luontokokemuksia

– Ensinnäkin Ruotasenkuru on legendaarinen. Mutta ennen Routasenkurua on luonnonmuovaana vesiliukumäki. Laskin sen kymmenen kertaa. Ihan ylhäältä en sitä laskenut, kun mietin, että jos jotain sattuu, niin paikkaan on kahden päivän kävelymatka. Avun saaminen voisi kestää, Hinkkanen pohtii.