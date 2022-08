Merivesi ei ole ollut näin lämmintä 20 vuoteen – uimari: "Ei tule sitä oloa, mikä tulee, kun ui jääkylmässä vedessä"

Ilmatieteen laitoksen meriasiantuntija Aleksi Arola vahvistaa, että merivesi on parhaillaan hyvin lämmintä ajankohtaan nähden. Pidemmän aikavälin vertailua on kuitenkin vaikea tehdä, sillä Suomenlahden aaltopoijumittauksia on vain noin 20 vuoden ajalta.