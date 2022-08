Lukiolaisbarometri puhuu karua kieltä opiskelijoiden jaksamisesta: valtaosa pitää opiskelua raskaana, ja ystävystyminen on monelle hankalaa

Monen lukiolaisen mielestä opiskelu on rankkaa ja sosiaalisten suhteiden luominen vaikeaa, selviää tänään julkaistusta Lukiolaisbarometristä.

Jopa 62 prosenttia lukiolaisista kokee, että opiskelu on raskasta. Vuoden 2019 barometrissä näin ajatteli 40 prosenttia vastaajista. Noin kolmasosa opiskelijoista kokee nyt tarvitsevansa aiempaa enemmän tukea opiskeluun.

Uupumus ja työmäärä hidastavat opintoja

Korona-aika on Tilastokeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) hidastanut lukiolaisten opintojen etenemistä. Suurimpia syitä ovat barometrin perusteella opiskelumotivaatio, uupumus, opintojen työmäärä ja koronapandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt, kuten etäopetus.

– Nyt on erityisen tärkeää tukea nuorten jaksamista ja oppimista eri tavoin lukioarjessa. Opiskelijat tarvitsevat yksilöllistä tukea heti haasteiden ilmetessä, mutta ylityöllistetyllä henkilökunnalla ei välttämättä ole aikaa tähän, sanoo Lukiolaisten liiton puheenjohtaja Lukas Virtala tiedotteessa.

Samaan aikaan lukiolaiset ovat entistä tyytyväisempiä opetukseen. Valtaosa kokee, että opetus lukiossa on pääosin hyvää ja pitää arviointia oikeudenmukaisena.

Maksuttomat materiaalit innostivat

Lukiolaisten liiton mukaan tulokset kielivät siitä, että uudistus on edistänyt koulutuksellista tasa-arvoa. Maksuttomuus on vaikuttanut valintaan erityisesti, jos vanhemmat ovat matalasti koulutettuja tai työttömiä tai lukiolaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.