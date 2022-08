Kansa tinkii ruuasta, eikä bensaa riitä työntekoon – Ylen Aasian-kirjeenvaihtaja: Sri Lankassa voidaan joutua kiristämään vyötä entisestään

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) delegaatio on tällä hetkellä Sri Lankassa neuvottelemassa apupaketista velkakierteeseen ajautuneelle maalle.

Etelä-Aasiassa sijaitseva saarivaltio on ajautunut käytännössä konkurssiin, sillä se ei kykene maksamaan 29 miljardin euron arvoista velkaansa.

– Täällä on valuuttavarannot loppu, maa on käytännössä konkurssissa. Tänne ei esimerkiksi saada tarpeeksi bensiiniä, joten täällä säännöstellään ja täällä on jatkuvat jonot bensa-asemien edessä, Crowley kertoo.