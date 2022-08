Ulkoministeriön arkistot paljastavat: Adolf Hitlerin sydämessä oli erityinen paikka suomalaisille

“Suomen kansa on meitä parempi”

“Valtakunnankansleri Hitler oli hänelle pitkään ja yksityiskohtaisesti puhunut Suomesta, jonka taistelu on häneen jättänyt syvän vaikutuksen. ‘Minä olin tähän saakka luullut’, sanoi valtakunnankansleri, ‘että urhoollisuudessa, rohkeudessa ja kestävyydessä Saksan kansa olisi ensimmäinen ja maailman paras. Nyt olen kuitenkin nähnyt, että pieni Suomen kansa on meitä parempi.’”

Visuri on toiminut opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa. Lisäksi hän on kirjoittanut useita teoksia kansainvälisestä politiikasta ja poliittisesta historiasta, viimeksi erityisesti Suomen valtiojohdon toiminnasta toisen maailmansodan aikana.

Hitlerin Suomi-rakkaus mureni

Natsi-Saksa antoi suuria lupauksia Suomelle

"Suomen ei tarvitse katua sitä, että se on ryhtynyt taisteluun. Suomen tulee saada sellaiset rajat, että se on ikuisiksi ajoiksi turvattu Venäjän hyökkäyksiltä. Tätä näkökohtaa Hitler teroitti kahteen kertaan. Kuolan niemimaakin voi tulla Suomelle, mutta Suomen on Saksan kanssa sovittava sen rikkauksien hyväksikäytöstä… Ainoa, jota Saksa pyytää, on, että sille välttämätön nikkelitarve tulee tyydytetyksi Suomesta, jolla on ainoa Euroopan nikkelikaivos."